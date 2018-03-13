Trump, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden aldı

Telif hakkı Reuters Image caption Rex Tillerson ve Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Tillerson'ı görevden aldı. Trump bu göreve CIA Başkanı Mike Pompeo'yu getirdi.

İlk olarak Amerikan Washington Post gazetesinin duyurduğu haberi, Trump kısa bir süre sonra Twitter sayfasında doğruladı.

Trump, "CIA Başkanı Mike Pompeo, yeni Dışişleri Bakanımız olacak. Harika bir iş çıkaracak!" diye yazdı.

'Türkiye totaliter İslamcı diktatörlük' diyen Mike Pompeo hangi görüşleri savunuyor?

@realDonaldTrump tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Mart 2018

Trump ayrıca hizmetlerinden ötürü Rex Tillerson'a da teşekkür etti.

Tillerson Pazartesi günü yaptığı açıklamada İngiltere'nin, eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'ya yönelik suikast girişiminden "büyük ihtimalle" Rusya'nın sorumlu olduğu ve saldırıya karışanların cezalandırılmaları gerektiği şeklindeki değerlendirmesine katıldığını söylemişti.

Beyaz Saray'dan ise konuyla ilgili olarak daha farklı bir açıklama yapılmıştı.

Trump ve Tillerson daha önce başta Kuzey Kore ile ilişkiler olmak üzere, kamuoyuna da yansıyan bazı konularda görüş ayrılıkları yaşamıştı.

Hatta Tilllerson basına yansıyan bazı haberler sonrası yaptığı bir açıklamada "İstifa etmeyi asla düşünmedim ve Trump için 'moron' demedim" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, Tillerson için 'mükemmel tercih' demişti

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden aldığı Rex Tillerson daha önce dünyanın en değerli halka açık şirketi enerji devi ExxonMobil'in Başkanı ve CEO'suydu.

Donald Trump Tillerson'ı göreve aday gösterirken yaptığı açıklamada, "Azmi, deneyimi ve jeopolitik dengelere yönelik derin anlayışı, kendisini Dışişleri Bakanlığı için mükemmel bir tercih haline getiriyor" demişti.

Trump, ayrıca Tillerson'ın bölgesel istikrarı desteklemeye yönelik adımlar atacağını ve ABD'nin temel ulusal güvenlik çıkarlarına odaklanacağını söylemişti.

CIA başkanlığı için kadın aday

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Gina Haspel'i de CIA başkanlığına aday gösterdi.

Haspel, Senato'nun onayı halinde CIA'in ilk kadın başkanı olacak.