Afrin'de siviller savaştan korunmanın yollarını arıyor

Afrin'de yaşayan siviller, çatışmalardan uzaklaşmak için yer değiştirmek zorunda kalıyor. Bazı Afrinliler çevre köy ve kasabalardan şehir merkezine giderken bazı Afrinliler kentten çıkıyor.

Afrin'de yaşayan siviller, Zeytin Dalı operasyonu kapsamındaki bombardıman ve çatışmalardan uzaklaşmak için yer değiştirmek zorunda kalıyor.

Bazı Afrinliler çevre köy ve kasabalardan şehir merkezine giderken bazı Afrinliler kentten çıkıyor.

Kürt Kızılayı, Afrin'de bugüne kadar onlarca sivilin hayatını kaybettiğini, yüzlercesinin yaralandığını açıklıyor.

Birçok Afrinli, operasyon nedeniyle mağdur olduklarını söylüyor.

Türkiye ise operasyonda sivillerin zarar görmemesi için tüm önlemleri aldığını belirtiyor.