Dünya Putin hakkında ne düşünüyor?

"Güçlü"

"Yakışıklı"

"Mafya lideri"

"Dünyanın en iyi devlet başkanı"

Görüşler muhtelif. Rusya haftasonunda sandık başına giderken dünyanın birçok ülkesinde insanlara Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki görüşlerini sorduk.

Farklı farklı yanıtlar aldık.

Takdir edeni de var, eleştireni de.

Rus lider, 2000-2008 ve 2012-2018 arası olmak üzere üç dönem devlet başkanlığı yaptı.

65 yaşındaki Putin, İngiltere ile eski çifte ajan Sergey Skripal'ın zehirlenmesiyle gelen gerilimin de etkisiyle yüzde 65 civarında olan oylarını yüzde 75'e yükseltti.