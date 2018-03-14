İtalya’da “makrobiyotik diyet gurusuna” tarikat suçlaması

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İtalya'da "makrobiyotik diyet tarikatı" kurarak sağlıklı yaşam vaadiyle insanları köleleştirdiği iddiasıyla bir diyet uzmanı hakkında soruşturma açıldı.

İtalyan basınındaki haberlere göre sağlıklı beslenme sektöründe tanınmış bir isim olan 77 yaşındaki Mario Pianesi, düzenlediği konferanslarda sağlık sorunları yaşayanlara "mucizevi diyetlerle" iyileşme vadediyordu.

"Diyet gurusu" olarak anılan Pianesi, makrobiyotik gıdalara dayalı sıkı diyetlerle hem bedensel hem de ruhsal arınma vaadiyle "mürit" topluyordu.

Pianesi, uyguladığı diyete de kendi isminin baş harflerinden oluşan "MA.PI." adını vermişti.

Pianesi'nin kurduğu Upm isimli makrobiyotik gıda derneği, ülke genelinde 100 kadar satış noktası ve restoran ile 90 bin kadar üyeye sahipti.

Telif hakkı TWITTER Image caption İtalya'da guru hakkında soruşturma açılması sosyal medyada çok ilgi gördü

Dış dünyayla ilişkileri kesiliyor

Makrobiyotik diyet gurusu Pianesi, sağlıklı yaşam vaadiyle bir "psikolojik tarikat" kurmakla ve kendisine inananları "köleleştirmekle" suçlanıyor.

İddialara göre Pianesi'nin takipçileri yalnızca katı bir beslenme programına tabi tutulmakla kalmıyor, dış dünyayla ilişkileri de kesiliyordu.

İşlerini bırakmaya ikna edilen bu kişiler Pianesi'nin derneğinde ücretsiz ya da çok düşük ücretlerle çalıştırılıyordu.

Bazı kişilerin ise tüm yaşamlarının bu tarikat tarafından yönetilmeye başlandığı iddia ediliyor.

Eski bir "müritin" şikayeti üzerine açılan soruşturmada, Pianesi'ye köleleştirme amaçlı suç işleme, ağır yaralama ve vergi kaçırma gibi suçlamalar yöneltiliyor.

Şikayette bulunan genç kızın yanı sıra en az 4 kurbanın daha belirlendiği ancak gerçek sayının çok daha fazla olduğu belirtiliyor. Pianesi ile birlikte 4 kişi hakkında daha soruşturma yürütülüyor.