48 saatte yapılan 3D-baskılı konutlar evsizlere umut olabilir

Telif hakkı New story

ABD'nin Teksas eyaletinde sadece 2 günde 3 boyutlu baskı makineleriyle inşa edilen konutlar, dünyadaki milyarlarca evsiz için umut olabilir.

10 bin dolarlık beton malzemeyle inşa edilen 60 m2'lik bir katlı evler, güvenilir ve yaşaması keyifli bir yuvaya dönüşüyor.

Nihai hedef, her evin yapımını 12 ila 24 saat arasında tamamlamak.

Austin şehrinde geçen hafta yapılan Southwest Teknoloji Fuarı'nda, yapımı 48 saat süren bu evlerden birini turlama fırsatı buldum.

Proje, Icon inşaat şirketi ile gelişmekte olan bölgelerde konutlar yapan kuruluş New Story'nin ortak ürünü. Proje sahiplerinin amaçları ise, ölçek ekonomilerini bir arada kullanarak maliyetleri büyük oranda azaltacak bir formülü hayata geçirmek.

Bunun için 3D baskı makinelerindeki teknolojik ilerlemeyi ve düşük maliyetli dökme beton malzemeyi kullanıyorlar.

Proje, bu yıl El Salvador'da yapılacak pilot evlerle test edilecek. 2019'da ise, yine buradaki yoksul bir mahallede 100 adet ve inşa edilecek.

Nasıl çalışıyor?

Image caption Ön kısımda görülen metal çerçeve raylar üzerinde inşaat alanının üzerinden geçiyor.

Bu sistem, küçük ölçekli 3D baskı teknolojisinde olduğu gibi çalışıyor.

Malzemeler katman katman ve yavaş yavaş ekleniyor. Ana malzeme ise beton yerine kullanılan harç.

Her evin eni ve boyu, dev bir metal çerçevenin boyutları ile sınırlı. İskeleti oluşturmaya yarayan bu çerçeve, verilen komutlara göre kendi kendine de çalışabilen bir makine.

İnşaat şirketi Icon'un başkanı Alex Le Roux, bu robotlarla 3 metre boyunda katman malzeme baskılayabildiklerini söylüyor.

Roux, "Sistem bir tren gibi raylar üzerinde çalışıyor. Arka arkaya çok sayıda ev inşa edebiliyor, ya da uzun boylu bir konut yaratabiliyorsunuz" diyor.

Telif hakkı NEW STORY

Roux'nun bahsettiği robot, tipik bir bilgisayar yazılımıyla üretilen mavi noktaları takip ederek çalışıyor. Bu sayede bir ev sahibi, yazılımdaki çok sayıda tasarımdan istediğini seçerek kendi evini yaratabiliyor.

Gecekondudan farklı

Fuarda tanıtılan örnek ev tasarımını gezdiğimde, küçük ama pratik bir yapıyla karşılaşıyorum.

Gecekonduya benzemediği kesin. Kötü hava şartları ile aşınma ve yıpranmaya karşı dayanıklı.

Ben içeri adım attığımda evin iç tasarımı için çalışmalar yeni başlamış. Küçük bir inşaat çalışanı ordusu, gürültülü bir şekilde ahşap çatıyı ve camları kuruyor. Saatler geçtikçe, mobilyalar yerleştiriliyor ve elektrik ile su tesisatı yapılıyor.

Bazılarının soğuk ve merhametsiz bulacağı bu evler, minimalist tasarımıyla bazılarının estetik anlayışını tatmin edebilir. Ben de ikinci gruptayım: Evler dünyanın dört bir yanındaki yüksek kiraların istendiği yaşam alanlarında göze hitap edebilecek bir tasarıma sahip.

Ayda 30 dolar

Projenin şu aşamadaki önceliği, eve en çok ihtiyaç duyanlar.

Silikon Vadisi'ndeki zenginlerin yaptığı bağışlarla El Salvador'da yapılacak 100 pilot ev, merakla bekleniyor.

Telif hakkı New story

Öte yandan burada yaşayacak ailelere evlerin bağış yapılmayacağı söylenmiş. Aileler de faizsiz ve kâr getirmeyen ipoteklerin 10 yılda tamamlanacak ödemelerini yapmayı kabul etmiş.

Bu da ayda yaklaşık 30 dolara denk geliyor.

El Salvador'un kırsal kesimlerinde aylık gelir ise, ortalama 360 dolar civarında.

'Saygınlık ve onur'

Projenin yöneticilerinden New Story'nin başkanı Brett Hagler, bu paraların kendilerine değil bölge halkına gideceğini vurguluyor.

Bu ödemelerden, ileride daha fazla ev inşa etmek ve yapıları tamir etmek için bir fon oluşturulacak.

Hagler'a göre, bu ipotek sistemi ile bölge halkının da "saygınlığı ve onuru" korunmuş olacak.

Bazıları projenin inşaat sektöründe istihdam yaratacağını umarken, Hagler büyük resme bakmak gerektiği görüşünde:

"Geçmişte ailelerin yaşadıklarından deneyimledik ki, insanlara hızla güvenilir sığınaklar sağlarsanız, daha hızlı gelir sahibi olabiliyorlar. Ya da mikrokredilerle iş kurabiliyorlar.

"Yani inşaat işleri sağlamaktansa onları hızla evlere yerleştirmek daha akıllıca.