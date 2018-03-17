Rusya seçimleri: Gençler Putin hakkında ne düşünüyor?

Rusya, 18 Mart Pazar günü başkanlık seçimleri için sandık başına gidecek.

Rus lider Vladimir Putin, yedi diğer aday karşısında yine en güçlü isim.

Peki Rusya gençliği Putin hakkında ne düşünüyor?

Putin'in iktidara geldiği yıl doğan üç Rus gençle seçimleri konuştuk.