Araştırma: Büyük markaların şişe içme sularında plastik maddecikler yüzüyor

Yeni bir araştırma için uluslararası içme suyu markalarının şişelerinde yapılan testler, hemen hemen hepsinde plastik parçacıklar bulunduğunu ortaya koydu.

Gazetecilik kuruluşu Orb Media'nın araştırması için 9 farklı ülkeden 250 plastik su şişesi incelendi.

Her bir litre suda ortalama 10 plastik parçacığının bulunduğu, her birinin de insan saçından daha kalın olduğu anlaşıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), içme suyundaki plastik parçacıkların potansiyel sağlık riskini ortaya koymak için yeni bir araştırma yapacağını açıkladı.

Örgüt, sindirilebilecek kadar küçük olan mikroplastiklerin hem yaygınlığını hem de etkilerini ölçmeyi hedefliyor.