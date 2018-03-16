Banksy New York'ta Zehra Doğan'ın tutukluluğunu protesto için duvar resmi yaptı

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Dünyaca ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy, gazeteci ve ressam Zehra Doğan'ın tutuklanmasını protesto için New York'un Manhattan bölgesinde bir duvar resmi yaptı.

Zehra Doğan'ın yargılanmasına neden olan çizimini duvara yansıtan Banksy, "Bu resmi yaptığı için 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı" diye yazdı. Altında da Zehra Doğan'ın demir parmaklıklar ardında resmedildiği ve 'Zehra Doğan'a Özgürlük' yazan bir çizim yer aldı.

Banksy, genelde cezaevinde gün sayanların attığı ve cezaevi parmaklıklarını sembolize eden siyah çizgilerden oluşan duvar resminde Zehra Doğan'ı da çizgilerin, parmaklıkların arkasında resmedip altına 'Zehra Doğan'a Özgürlük' yazdı.

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Hâkim, Zehra Doğan'ın yaptığı resmin 'eleştiri sınırlarının ötesinde' olduğuna ve 'terör örgütü propagandası suçu' işlediğine hükmetmişti.

Banksy, New York Times gazetesine açıklamasında "Ona çok üzülüyorum. Ben, hapis cezasından daha fazlasını gerektirebilecek çizimler yapmıştım" dedi.

New York'taki bu duvar resmi, çizimleri nedeniyle daha önce 30 gün cezaevinde yatan sokak sanatçısı Borf ile ortak yapıldı.

Dicle Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü mezunu olan Zehra Doğan, 2012 yılından beri JİN Haber Ajansı'nda muhabir ve editör olarak çalıştı. 'Ezidi Kadınların Çığlığı' haberiyle Metin Göktepe Gazetecilik Ödülü'ne layık görülen Doğan, sokağa çıkma yasaklarının başladığı ilk günlerden itibaren başta Mardin olmak üzere bölgenin birçok yerinde görev yaptı.

Banksy, Instagram hesabından da Zehra Doğan'ı çizdiği duvar resmini paylaştı.