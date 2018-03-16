Bozdağ: AP'nin Afrin kararı Türkiye için yok hükmünde

Telif hakkı AFP Image caption Salı günü çekilen bu fotoğrafta Afrin kenti üzerinde yükselen bulutlar görülebiliyor

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye'ye "Afrin'den çekil" çağrısı yaptığı kararını eleştirdi.

Bekir Bozdağ Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu karar; aleni gerçeklerden kopuş ve akıl tutulmasıdır. AP'nin bu kararı, Türkiye için yok hükmündedir" dedi.

Bozdağ, "AP bu kararı aldı diye Türkiye terörle mücadelesinden vazgeçmeyecektir. Afrin'deki son terörist temizleninceye ve bölgede huzur, barış, güven ve istikrar tesis edilinceye kadar Zeytin Dalı Harekatı devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Suriye'deki durum hakkında AP'deki Hristiyan Demokrat, Sosyal Demokrat, Muhafazakar, Liberal ve Yeşiller grupları tarafından ortaklaşa hazırlanan ve oy çokluğuyla kabul edilen kararda Türkiye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonunun "Suriye'de çatışmaya yeni bir boyut eklediği", bu ülkedeki "hassas iç dengeler ve çözüm çabaları üzerinde olumsuz etki yarattığı" ve "ek insani kaygılar" gündeme getirdiği belirtilmişti.

Afrin operasyonunda "sivil kayıplar olduğu" yönünde haberler geldiği kaydedilen kararda, Ankara'dan Afrin operasyonunu durdurması ve "Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü olarak tanımlanmış grupların yenilmesine yoğunlaşması" istenmişti.

TSK Afrin halkına havadan iki dilde bildiri attı

Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de Afrin üzerine havadan Arapça ve Kürtçe bildiri attı.

Bildiride, "Tek hedefimiz size eziyet eden terör örgütleridir. Terörist mevzilerinden uzak durun, sizi ve çocuklarınızı kalkan olarak kullanmalarına izin vermeyin" denildi.

Afrin'den ayrılmak isteyen sivil halkın TSK'nın garantisi altında olacağı vurgulanırken, halktan TRT radyosunu dinlemeleri istendi.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Afrin'de çatışmalar sivilleri nasıl etkiliyor?

'En az 18 sivil öldü' iddiası

Öte yandan, İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Afrin'de bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu"nun (ÖSO) top ateşi sonucu beşi çocuk en az 18 sivilin öldüğünü iddia etti.

YPG Sözcüsü Brusk Haseke de Reuters ajansına sivil can kaybı konusunda aynı açıklamayı yaptı.

Türkiye ise Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda sivillerin de öldüğü yönündeki haberleri yalanlıyor ve sivillerin hedef olmaması için önlem alındığını vurguluyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan son açıklamada ise "Afrin'in kuzeyinde çatışma var" denildi.

Ülkede 8. yılına giren savaşa ilişkin bilgileri derleyen Gözlemevi, Perşembe günü de 30 binden fazla kişinin Afrin'i terk ettiğini öne sürmüştü.

Uluslararası haber ajansları da bölgeden ayrılan sivillerin görüntülerini kamuoyu ile paylaşıyor.

Telif hakkı AFP Image caption Sivillerin Afrin kenti çevresindeki tepelere çekildikleri anlaşılıyor

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, Afrin'i terk eden siviller çevredeki dağlık alanlara ya da Suriye ordusu denetimindeki köylere çekiliyor.

Gözlemevi, Zeytin Dalı Harekatı'nda 2 ayda en az 245 sivilin öldüğünü öne sürüyor.

Aralarında Birleşmiş Milletler (BM) ve UNICEF'in de bulunduğu kurumlara ait açıklamalarda da harekâtta bugüne sivillerin de yaşamını yitirdiği iddiaları yer almış, Türkiye bu iddiaları yalanlamıştı.