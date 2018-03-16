İngiltere Ankara Anlaşması kapsamında Türk vatandaşlarının süresiz oturum izni koşullarını değiştiriyor

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İngiltere İçişleri Bakanlığı, iş kurmak üzere Ankara Anlaşması kapsamında ülkeye gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilen süresiz oturum izninin koşullarını değiştiriyor.

Bakanlık yeni kuralları belirleyene kadar Ankara Anlaşması kapsamında yeni süresiz oturum izni başvurusu almayacağını açıkladı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve bağımlı yakınlarının, koşulları yerine getirdikleri takdirde Ankara Anlaşması gereğince hala "süreli" oturum izni başvurusu yapabileceklerini hatırlattı.

Yani uygulama süreli oturum izinlerini etkilemeyecek ve bu başvurular için işlemler eskisi gibi sürdürülecek.

Bakanlık süresiz oturum izni konusunda yeni uygulamanın ne olacağının bir değerlendirme sonunda kararlaştırılacağını bildirdi. Bu karar verilinceye kadar da, Ankara Anlaşması kapsamında ülkede bulunanların süresiz oturum izni başvurusunda bulunan diğer kişilerle süre ve ücret konusunda aynı kurallara tabi olacakları kaydedildi.

Hak kazanmış olanların durumu

Açıklamaya göre, Ankara anlaşması çerçevesinde 4 yıl süreyle İngiltere'de kalanlar yeni kurallar belirlenene kadar 16 Mart 2018 tarihinden itibaren anlaşma kapsamında Süresiz Oturum İzni başvurusu yapamayacak.

İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesindeki açıklamada şu ana kadar yapılmış olan süresiz oturum izni başvurularının ise etkilenmeyeceği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı buna karşılık yeni oturum izni başvurusu koşullarının ayrıca belirleneceğini ve 16 Mart 2018 tarihinden sonra yapılan başvuruların buna göre işlem göreceğini açıkladı.

Avukatlar: Gerekli süre 5 yıla çıkarılabilir

Türkiye'den Ankara Anlaşması kapsamında İngiltere'ye gelenlerin başvurularıyla ilgili süreçleri izleyen hukukçular, İçişleri Bakanlığı açıklamasını yorumlarken beklentilerinin süresiz oturum izni için gerekli sürenin herkes için geçerli olduğu gibi 5 yıla çıkarılması yönünde olduğunu söylüyor.

İngiltere'de genel kural 5 yıl çalışan bir kişinin süresiz oturum izni için belli bir ücret karşılığı başvuru yapabilmesini öngörüyor.

Avukatlar Ankara Anlaşması kapsamında İngiltere'de 4 yılını dolduranların süresiz oturum izni başvurusunda bulunamasalar bile mevcut süreli vizelerini 3 yıla kadar uzatmak için başvuru yapabileceklerini de hatırlatıyor.

Ankara Anlaşması nedir?

Ankara Anlaşması (ECAA Agreement), Avrupa Birliği ile işbirliği anlaşması imzalamış olan ülkelerin vatandaşlarına, İngiltere tarafından verilen bir iş kurma izni vizesi.

Bu anlaşma uyarınca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve İngiltere arasında imzalanan, Ankara Anlaşması çerçevesinde serbest meslek vizesi başvurusunda bulunarak İngiltere'de ticaret yapma ve yerleşim hakkı elde edebiliyorlar.

İngiltere'de kendi işini icra edeceğini yetkili makamlara beyan eden ve yeterli belgeleri sunan kişilere şimdiye kadar bir defada en fazla 3 yıl için olmak üzere 4 yıla kadar oturum izni veriliyor, 4. yıl da süresiz oturum iznine başvurma hakkı tanınıyordu.

Neden değişti?

İngiltere İçişleri Bakanlığı sitesinde bugün yayımlanan yeni talimatlara göre, bu durum değişiyor. Bakanlık, Ankara Anlaşması çerçevesinde ülkede bulunan iş insanlarının süresiz oturum izni başvurularını 16 Mart 2018 tarihinden itibaren artık kabul etmeyeceğini açıkladı.

Bakanlık bu süresiz oturum iznini durdurma kararını, Ankara Anlaşması ile ülkeye gelenlerin yakınlarının hangi koşullara tabi olacağı konusunda 2015 yılında açılan "Aydoğdu Davası"nın hükmüne dayandırıyor.

Aslında Ankara Anlaşması kapsamında ülkeye gelenlerin bağımlı eşlerine de süresiz oturum izni verilmesi talebiyle açılan davada hakim, süresiz oturum izni için genel olarak geçerli 5 yılı doldurmuş olma koşulunun Ankara Anlaşması ile gelenlere 4 yıl olarak uygulanmasının bir çelişki oluşturduğuna dikkat çekmişti.

İçişleri Bakanlığı yetkilileri, mahkeme kararının sonuçlarını değerlendirmeye aldıklarını, bu süreç içinde Ankara Anlaşması kapsamında ülkede kalanlardan yeni süresiz oturum izni başvurusu almayacaklarını söylüyor.