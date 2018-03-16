Brezilya'da polis şiddetini eleştiren siyasetçinin öldürülmesi on binleri sokağa döktü

Brezilya'nın pek çok kentinde on binlerce kişi, polis şiddetine karşı kampanya yürüten siyasetçi Marielle Franco'nun öldürülmesinin ardından sokaklara çıktı.

Çarşamba akşamı şoförüyle birlikte aracında silahla öldürülen 38 yaşındaki Rio de Janeiro Konseyi Üyesi Franco aynı zamanda bir kadın hakları savunucusuydu.

Cinayetin ardından Rio'daki Belediye Tiyatrosu önünde yapılan protesto gösterisine on binlerce kişi katıldı.

Sao Paolo ve diğer kentlerde de gerçekleşen protestolara sendikalar, kadın örgütleri, siyasi partiler ve gecekondu mahallelerinde yaşayanlar destek verdi.

Franco'nun siyasi faaliyetleri nedeniyle öldürüldüğü düşünülüyor.

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer de cinayetin demokrasi ve hukukun üstünlüğüne yönelik bir saldırı olduğunu açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Franco, Rio'nun en şiddet dolu gecekondu mahallelerinden biri olan Favela da Mare'de doğmuştu.