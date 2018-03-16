Siviller Doğu Guta'dan kaçıyor: 'Bu son mesajım olabilir'

Rusya, Suriye'de muhaliflerin elinde bulunan başkent Şam'ın dışındaki Doğu Guta'da günde 5 saatlik ateşkes ilan etti. Ancak bölgede bombardımanlar ve çatışmalar sürüyor.

Birleşmiş Milletler son günlerde binlerce kişinin Doğu Guta'dan kaçtığını duyurdu.

BBC'ye konuşan Doğu Guta'daki bir doktor "Günlerdir durum çok kötü, acımasız bir bombardıman var. Bombalar, roketler, her türlü silah kullanılıyor. Bu benim son mesajım olabilir" dedi.

Suriye ordusu ise bölgenin yüzde 70'inin kontrol altına aldığını açıkladı.

100 kilometrekareye yayılan Doğu Guta'da ayrılan sivillerin ardından 380 bin civarında insanın kaldığı sanılıyor.

Muhaliflerin elindeki diğer bölgelerden izole olan Doğu Guta, Suriye'de çatışmalar başladıktan sonra Suriye ordusunun kuşatması altına girdi.

Bu tarihten itibaren Doğu Guta sıklıkla gıda kıtlığı yaşamaya başladı.