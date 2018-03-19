Navratilova: BBC McEnroe'ya en az 10 kat fazla maaş ödedi

Efsanevi tenisçi Martina Navratilova, BBC'nin Wimbledon Tenis Turnuvası'nda kendisi gibi yorumculuk yapan bir diğer eski şampiyon John McEnroe'ya ödediği ücreti öğrendiğinde şok olduğunu söyledi. BBC ise "İki yorumcunun kontratları farklı, Navratilova daha az yayına çıktı" diyor.

BBC'de yayımlanan Panorama programına konuşan Martina Navratilova, 2 hafta süren turnuva süresince yorumculuk yapması için kendisine 15 bin sterlin verildiğini söyledi.

Navratilova, McEnroe'nun ücretinin ise "150-200 bin sterlin arası" olduğunu öğrendiğinde çok şaşırdığını belirtti.

Eski şampiyon, BBC'nin kendisine sözleşme aşamasında "eşit maaş sözü" verdiğini de kaydetti.

BBC geçen yıl Temmuz ayında yılda brüt 150 bin sterlinden (yaklaşık 800 bin TL) fazla kazanan çalışanlarının adlarını açıklamıştı.

Listediklerin yalnızca üçte birinin kadın olduğu ortaya çıkmıştı.

BBC Çin Editörü Carrie Gracie de, "erkek meslektaşları ile arasındaki maaş eşitsizliğini" gerekçe göstererek bu görevi bırakmıştı.

Daha sonra BBC'nin ünlü erkek sunucularının bir kısmı, toplumsal cinsiyet temelli maaş eşitsizliği tartışmalarının ardından maaşlarında kesinti yapılmasını kabul etmişlerdi