Telif hakkı Getty Images

Suriye'nin kuzeyindeki Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) eski eş genel başkanı Salih Müslim, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin kent merkezinde kontrolü sağlaması sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir muharebeden çekilmek, savaşı kaybetmek veya mücadeleyi bırakmak anlamına gelmez" dedi.

Mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Müslim'in açıklamasında şu ifadeler de yer aldı:

"Kürt halkı kendilerine karşı planlanan soykırıma karşı kendilerini savunacak. Zafer Kuzey Suriye halklarının olacak. #AfrinYalnızDeğil"

@SalihMaslem tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin withdrawal from one battle doesn't mean loose of war and give up the struggle. the struggle will continue and the Kurdish people will keep defending themselves against the genocide planned on them. the victory will be for N.Syrian peoples.#AfrinNotAlone — Salih Maslem Mohamed (@SalihMaslem) 18 Mart 2018

YPG Afrin'den çekilmeyi mi tercih etti?

Yaklaşık iki aydır süren ve yoğun çatışmaların yaşandığı Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, TSK ve ÖSO'nun kent merkezine büyük çatışmalar yaşanmadan girmesi, YPG'nin kent içinden çekilmeyi tercih ettiği iddiasını gündeme taşıdı.

BBC Türkçe'nin konuştuğu bir yerel kaynak, "YPG'nin taktiksel bir kararla merkezden çekilmeyi tercih ettiğini, çekilmenin Cumartesi geç saatlerde ve Pazar sabah erken saatlerde sürdüğünü, TSK ve ÖSO'nun bunun ardından kente girdiğini" söyledi.

Bu kaynak, "karar öncesinde YPG ile bazı devletlerin temsilcileri arasında yoğun müzakereler yürütüldüğünü de" belirtti.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir sivil Afrinli de, YPG'lilerin güneye çekildiğini söyledi.

YPG henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı. BBC Türkçe'ye konuşan yerel kaynaklar, çok kısa süre içinde bir açıklama yapılmasının beklendiğini belirtiyor.

Salih Müslim 25 Şubat'ta bir konferansa katılmak üzere gittiği Çek Cumhuriyeti'nde Türkiye'nin çıkardığı kırmızı bülten nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Türkiye Müslim'in 16 ila 40 gün arasında geçici olarak gözaltında tutulmasını ve iadesini istemişti.

Çek Cumhuriyeti ise bu talepleri kabul etmemişti.

AB sınırlarında kalma şartıyla serbest bırakılmıştı

Salih Müslim, yargılama süresince Avrupa Birliği sınırlarında kalma şartıyla serbest bırakılmıştı. Serbest bırakıldıktan sonra gazetecilere konuşan Salih Müslim, Türkiye'nin hakkında yakalama kararı çıkardığını bildiğini ama ciddiye almadığını ve hakkındaki iddiaların da asılsız olduğunu söylemişti.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, Salih Müslim'in serbest bırakılmasıyla ilgili kararın 'hukuksuz olduğunu' ve 'terör örgütlerine destek niteliği taşıdığını" belirtmişti.

Müslim daha sonra nereye gideceğine karar vermediğini ama Finlandiya'da oturum hakkı olduğunu açıklamıştı