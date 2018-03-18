Rusya seçimlerinde usulsüzlük iddiaları
Rusya'da 100 milyona yakın kayıtlı seçmen 11 farklı zaman dilimine yayılan ülkede devlet başkanlığı seçimi için sandık başına giderken muhaliflerden ve seçim gözlemcilerinden usulsüzlük yapıldığı yönünde iddialar geliyor.,
Bağımsız seçim izleme ekibi bazı sandıkların oy verme işlemi başlamadan kullanılmış mühürlü oylarla doldurulduğunu rapor etti. Muhaliflerde de Rusya Seçim Komitesi'nin oy verme işlemlerini canlı yayımladığı webcam'lerden sandık görevlilerinin çekmecelerden çıkardıkları pusulaları sandığa atarken görüldüğü görüntüler paylaştı.