Rusya'da seçimin galibi açık ara Putin

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Rusya'da bugün düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin ardından yapılan sandık çıkış anketlerine göre Vladimir Putin seçimi açık ara kazandı.

Anketlerde Putin'in oranı yüzde 74 civarında gözüküyor. Putin 2012'deki seçimde yüzde 64 oy almıştı. O dönemki sandık çıkış anketleri de yüzde 63,7 ile yakın bir tahminde bulunmuştu.

Türkiye saatiyle 21.30 itibarıyla oyların yüzde 21,3'ü sayılmışken Putin'in oy oranı yüzde 72 civarında seyrediyor.

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Sandık çıkış anketine göre Putin'den sonra en fazla oy alan kişi yüzde 11,2 ile Pavel Grudinin oldu.

Oy sayımının gecenin ilerleyen saatlerinde bitmesi bekleniyor.