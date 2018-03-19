AFP'nin Afrin'den geçtiği görüntüler
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AFP'nin Afrin'den geçtiği görüntüler

  • 19 Mart 2018

Fransız haber ajansı AFP, Afrin'de çatışmalardan kaçan sivillerin görüntülerini yayınladı.

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