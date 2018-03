TSK ve ÖSO Afrin kent merkezini ele geçirdi

Telif hakkı Getty Images Image caption Afrin'e giren ÖSO güçleri

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Pazar sabahı Afrin'in kent merkezine girerek burada kontrolü ele geçirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelişmeyi Twitter hesabından duyurdu:

@RT_Erdogan tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin şehir merkezi, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin desteğindeki Özgür Suriye Ordusu tarafından bu sabah 8:30 itibarıyle tamamen kontrol altına alınmıştır. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 18 Mart 2018

Türk Silahlı Kuvvetleri de Twitter hesabından yaptığı açıklamada kentte mayın ve patlayıcı arama faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı.

TSK ve ÖSO birlikleri Afrin'e girdikten sonra Kent merkezinde bulunan Demirci Kawa heykelini yıktı. Kürtlerin Nevruz Bayramı'yla özdeşleştirdiği Demirci Kawa'nın hikayesi, Orta Doğu'daki mitolojik efsaneler arasında yer alıyor.

Suriye Demokratik Güçleri, Whatsapp'taki açıklama grubunda, 'heykelin devrilmesinin Kürt halklarının tarih ve kültürüne yönelik bir saldırı olduğunu' belirtti.

Siviller kentten ayrıldı

Bölgedeki muhabirler, Afrinli sivillerin büyük bölümünün TSK ve ÖSO kente girmeden önce kent dışına çıktığını, ancak şehir merkezinde hala belli sayıda sivil bulunduğunu aktardı.

Uluslararası haber ajansları da, son günlerde sivillerin yoğun bir şekilde güney bölümünden kentten ayrıldığını duyuruyordu.

Haber ajansı AFP'nin yayımladığı yeni fotoğraflar, sivillerin kentten ayrılmayı sürdürdüğünü gösteriyor.

Ajans ayrıca yüzlerce sivilin, Halep'in kuzeyinde yer alan Tel Rıfat'ta, Suriye hükümetinin kontrolündeki alanlara giriş yaptığını gösteren fotoğraflar da yayımladı.

TSK ve ÖSO'nun kent merkezine büyük çatışmalar yaşanmadan girmesi, YPG'nin kent içinden çekilmeyi tercih ettiği iddiasını gündeme taşıdı.

BBC Türkçe'nin konuştuğu bir yerel kaynak, "YPG'nin taktiksel bir kararla merkezden çekilmeyi tercih ettiğini, çekilmenin Cumartesi geç saatlerde ve Pazar sabah erken saatlerde sürdüğünü, TSK ve ÖSO'nun bunun ardından kente girdiğini" söyledi.

Bu kaynak, "karar öncesinde YPG ile bazı devletlerin temsilcileri arasında yoğun müzakereler yürütüldüğünü de" belirtti.

Haber ajansı AFP'ye konuşan bir sivil Afrinli de, YPG'lilerin güneye çekildiğini söyledi.

Telif hakkı Getty Images Image caption Afrin'deki Türk tankları

Afrin Kantonu yöneticileri ve YPG sözcüleri, Afrin kent merkezinin kontrolünün TSK ve ÖSO mensuplarının eline geçmesiyle ilgili olarak bir basın açıklaması yaptı.

Afrin Kantonu: Savaş yeni taktiklerle yeni bir aşamaya geçmiştir

Açıklamayı okuyan Afrin Kantonu Eş Başkanı Osman Şeyh İsa, şu ifadeleri kullandı:

"Afrin'de daha büyük katliamların önüne geçmek için halkımızı Şehba ve Şerawa bölgelerine çektik. Türk devleti Afrin'e bayraklarını asmış olabilir. Bizim çekilmemiz bir yenilgi değil, mücadelenin daha da büyütülmesi ve her yere yayılmasıdır. Türk devletinin işgaline karşı mücadelemiz her alanda devam edecek. Savaş yeni taktiklerle yeni bir aşamaya geçmiştir. Türk devletini topraklarımızdan söküp atana kadar her yerde mücadelemiz devam edecek."

Osman Şeyh İsa açıklamasında ayrıca Rusya'yı sert bir dille eleştirdi.

Eski PYD eş genel başkanı Salih Müslim ise, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "muhabereden çekilmenin savaş kaybı anlamına gelmediğini" belirtti.

Müslim mesajında, "Bir muharebeden çekilmek, savaşın kaybı veya mücadeleden vazgeçmek anlamına gelmez. Mücadele devam edecek ve Kürt halkı, kendisine yönelik soykırım planına karşı kendisini koruyacak. Zafer Kuzey Suriye halklarının olacak" dedi.

Suriye devlet ajansı Afrin'deki gelişmeleri 'Türk güçlerin işgali' başlığıyla haberleştirdi.

Sivil ölümlerine dair farklı veriler

İngiltere merkezli, muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları için Gözlemevi (SOHR) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yaşanan çatışmalarda, bugüne kadar 1500'den fazla YPG, 400'den fazla ÖSO mensubu hayatını kaybettiğini belirtti.

SOHR, ölümlerin büyük bölümünün hava operasyonları ya da havan topu saldırıları nedeniyle yaşandığını bildirdi.

Suriye resmi haber ajansı SANA ise Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasından bu yana, Afrin'de toplamda 1100 sivilin öldüğünü veya yaralandığını bildirdi.

SANA haberinde, Türk ordusu ve müttefik gruplarının Afrin'de sivilleri hedef almayı sürdürdüğünü, operasyonlar kapsamında okullar, su tesisleri, elektrik tesisleri ve tarım alanlarının hedef alındığını, son olaraksa bir hastanenin vurulduğunu belirtti.

Türkiye, harekatın başından bu yana, farklı kurum ve ajanslardan gelen sivil ölümü açıklamalarının doğru olmadığını belirtiyor.

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı'nda 46 askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bundan sonra ne olacak?

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Twitter'dan Afrin'in kontrol altına alınmasıyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Bozdağ açıklamasında "Daha çok işimiz var" dedi:

"Önemli bir aşama geçildi. Büyük ve sembol yer Afrin şehir merkezi kontrol altına alındı. Ama henüz işimiz bitmedi. Önce Afrin tuzak, bomba ve silahlardan arındırılacak. Sonra Afrin'in ötesindeki Afrin'e bağlı yerler kontrol altına alınacak ve bölge teröristlerden, tuzaklardan, bomba ve diğer silahlardan arındırılacaktır.

"Terörden arındırılıp kontrol altına alınan yerlerde hayatın normalleşmesi için hızlı adımlar atılacak, alt ve üst yapı imar, ihya edilecek, gıdaya, sağlığa erişimde sorun yaşanmaması için tedbirler artırılacak, yaralar sarılacak, huzur, barış, güven ve istikrar yeniden inşa edilecek. Yani henüz işimiz bitmedi. Daha yapacak çok işimiz var. Ama Afrin'de terör ve teröristler bitti. Afrin halkı üzerinde terör örgütünün kurduğu baskı ve zulüm sona erdi. Artık Afrin halkı özgürlük, güvenlik, huzur, barış ve istikrar içinde yaşayacaktır."

Afrin'deki gelişmelerle ilgili BBC'ye konuşan Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili Ahmet Berat Çonkar, siyasi çözüm sonrası Türkiye'nin kontrol ettiği bölgeleri Suriye'ye teslim edeceğini belirtti.