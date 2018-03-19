Kızılhaç: Türk Kızılayı'nın Suriyeli Kürtler nezdinde itibarı sıfıra yakın

Telif hakkı EPA Image caption Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Afrin harekatı sonrası Suriye Kızılayı ile işbirliği içinde bölgeye ilk insani yardımı 1 Mart'ta göndermişti

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Peter Maurer, Türk Kızılayı'nın Afrin operasyonu sonrası Suriyeli Kürtler nezdinde itibarının sıfıra yakın olduğunu söyledi. Maurer, Afrin'de insani yardım iletmek için TSK ve ÖSO kontrolündeki bölgelere daha fazla ve düzenli erişim istedi.

Maurer, "sivil halkın tarafsız, bağımsız yardıma erişim hakkına ve isterse başka bir bölgeye göç ederek orada kalma hakkına" sahip olduğunu vurguladı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı bu açıklamayı, 2 hafta boyunca Suriye, Irak ve İran'ı ziyaret ettikten sonra bugün Cenevre'deki teşkilat merkezinde yaptı.

Kızılhaç, Afrin'den kaçarak Halep yakınlarındaki köylere giden binlerce sivile yardım ulaştırıyor.

Komite, Suriye Kızılayı'nın da yardımıyla Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının ardından bölgeye ilk insani yardımı 1 Mart'ta göndermişti.

Bekir Bozdağ: Sınırlarımız daha güvenli

Öte yandan, Afrin merkezinin TSK ve desteklediği grupların kontrolüne geçmesi ardından basın mensuplarına bir değerlendirme yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Sınır güvenliğine dönük tehdit ve riskler önemli ölçüde azaldı" dedi.

Bozdağ, "ABD'nin verdiği silahların önemli kısmı Afrin'de ele geçirildi; böylece bu silahların önemli bölümü de artık toplanmış oldu" diye konuştu.

"Afrin'de şu anda kontrol sağlandı ama Afrin'de Türkiye'nin işi bitmedi. Daha yapacak çok işimiz var" diyen Bozdağ bugün meydana gelen bir tuzaklama neticesi patlamada toplam 11 sivil ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubunun yaşamlarını yitirdiğini de söyledi.

Bozdağ, harekat sırasında "Mabetlere, okullara, hastanelere, sivil halkın yoğun yaşadığı yerlere, sivil halkın meskun bulunduğu alanlara hiçbir zarar verilmemiştir" dedi.

TSK'nın Afrin'de kalıcı bir güç ya da bir "işgal gücü" olmadığını vurgulayan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim harekatımızın hedefi; bölgeyi terörden arındırmak ve bölgede huzur, güven, barış, istikrar ortamını yeniden ve daha güçlü bir şekilde tesis etmek. Bölgeyi teröristlerden kurtardıktan sonra bölgeyi gerçek sahiplerine teslim etmektir."

Afrin Kantonu Eş Başkanı: 200 bin sivil kentten ayrıldı

Suriye'nin kuzeyinde Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) 2014 yılında ilan ettiği Afrin Kantonu'nun eş başkanı Hevi Mustafa, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada Afrin'den toplam 200 bini aşkın sivilin göç ettiğini söyledi.

Hevi Mustafa bu sivillerin barınak, su ve gıdadan yoksun bir şekilde bölge yakınındaki alanlara çekildiklerini ifade ederek, "İnsanlar arabalarda uyuyor. İnsanlar çocuklarıyla beraber ağaç altlarında uyuyor" dedi.

Hevi Mustafa Afrin merkezinde kalan sivillerin Türkiye'nin desteklediği grupların tehdidi altında olduğunu da vurguladı.