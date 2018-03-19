AFP, Afrin'deki yağmalamayı görüntüledi

Fransız Haber Ajansı AFP'nin kentte bulunan muhabirleri, Özgür Suriye Ordusu savaşçılarının Afrin'de yağmalama olaylarına karıştığına ilişkin görüntüler paylaştı.

Ajans muhabirleri, ÖSO savaşçılarının, Afrinlilerin kapalı bıraktığı dükkan, lokanta ve evlere girdiklerini ve buralardan beraberlerinde yiyecek, elektronik eşya, battaniye ve benzeri şeylerle çıkarken görüldüklerini bildirmişti.

AFP muhabirleri bu olayları görüntüleyen fotoğraflar da gönderdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de Afrin'den son 48 saattir gelen haberler nedeniyle derin endişe duyduklarını açıkladı.

Nauert'in yaptığı yazılı açıklamada, "Yağma haberleri de bizi kaygılandırıyor" ifadesi yer aldı.

ABD: Afrin'den gelen yağma haberleri bizi kaygılandırıyor