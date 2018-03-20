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Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin ülkesinde yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine adaylığını koymaya hazırlandığı açıklandı.

Afrigate News haber sitesine göre, yardımcısı Ayman Ebu Ras, Seyfülislam Kaddafi'nin "Libya'da ve özgür" olduğunu ve devlet başkanlığı için yarışacağını söyledi.

Yardımcısı, Kaddafi'nin "geleneksel bir anlayışla" ülkesini yönetmek yerine ülkesini kurtarmaya talip olduğunu, ülkesi için de "bütünleşmiş bir siyasi, güvenlik odaklı ve sosyal vizyon" yaratmayı amaçladığını sözlerine ekledi.

2011'de savaş suçları işlediği gerekçesiyle idama mahkum edilen Seyfülislam Kaddafi, babasına karşı ayaklanan protestocuları öldürmek ve şiddeti teşvik etmekle suçlanmıştı.

Kaddafi, 6 yıl süren tutukluluğun ardından geçen yıl Haziran ayında serbest bırakılmıştı.

Telif hakkı PA Image caption Oğul Kaddafi bir dönem Batı tarafından reformcu bir isim olarak takdim ediliyordu.

Seyfülislam Kaddafi'nin Libya Halk Cephesi Partisi'nin adayı olacağı belirtildi.

Kaddafi'nin yakın zamanda Libya halkının karşısına çıkması bekleniyor.

Öldürülen Albay Muammer Kaddafi'nin en küçük oğlu Seyfülislam, babasının yerine geçecek kişi olarak görülüyordu.

Libya'nın başkenti Trablus'ta bir mahkeme, Muammer Kaddafi'nin oğlunu 2011'de savaş suçları işlediği gerekçesiyle idama mahkum etmişti.

Kasım 2011'de ülkenin batısındaki Zintan'da Ebu Bekir el-Sıddık örgütünün eline geçen Kaddafi 6 yıllık tutukluluğunun ardından serbest bırakılmıştı.

Seyfülislam Kaddafi'nin serbest bırakılması, ülkede istikrarsızlığın daha da artacağı kaygılarına yol açmıştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi de, savaş suçlarından dolayı aranan Seyfülislam Kaddafi'nin teslim olması için müzakereler yürütüyordu.