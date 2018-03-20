Dünyanın en yaşanılası şehri yine Viyana seçildi

  • 20 Mart 2018
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Image caption Viyana bir kez daha dünyanın en yaşanılası şehri seçildi.

Uluslararası araştırma şirketi Mercer'in her yıl yayınladığı yaşam kalitesi araştırmasında Avusturya'nın başkenti Viyana üst üste 9'uncu kez dünyanın en yaşanılası şehri seçildi.

231 dünya şehrinin sıralandığı 20'inci Mercer Yaşam Kalitesi anketinde Viyana'yı İsviçre'nin Zürih, Yeni Zelanda'nın Auckland, Almanya'nın Münih ve Kanada'nın Vancouver kentleri takip etti.

En iyi 20 şehrin sıralaması neredeyse aynı kaldı.

Türkiye'deki şehirler arasından ilk 20'ye giren olmadı.

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Image caption Zürih sıralamada yine ikinci sırada yer aldı.

Araştırmada kentlerin sosyo-ekonomik şartları ile sağlık, eğitim, barınma ve çevre koşulları dikkate alınıyor.

Büyük şirketler iş kurmak için yer seçerken bu araştırmanın sonuçlarını da göz önünde bulunduruyor.

Mercer'in Yaşam Kalitesi Araştırması'na göre en yaşanılası ilk 20 şehir şöyle:

  1. Viyana
  2. Zürih
  3. Auckland
  4. Münih
  5. Vancouver
  6. Düsseldorf
  7. Frankfurt
  8. Cenevre
  9. Kopenhag
  10. Basel
  11. Sidney
  12. Amsterdam
  13. Berlin
  14. Bern
  15. Wellington
  16. Melbourne
  17. Toronto
  18. Lüksemburg
  19. Ottawa
  20. Hamburg

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