Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy gözaltına alındı

Telif hakkı AFP

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, 2007 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Libya'dan usulsüz mali kaynak aldığına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Ajanların Fransız yargısı kaynaklarına dayandırdığı habere göre Sarkozy soruşturmayla ilgili ilk defa sorgulanmış oldu.

Sarkozy'nin eski iş arkadaşı Alexandre Djouhri birkaç hafta önce Londra'da tutuklanmış, kefaletle serbest bırakılmıştı.

Fransız medyası, polisin yürüttüğü soruşturmanın Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin 2007 yılındaki seçim kampanyasında Sarkozy'ye mali kaynak sağladığı iddialarıyla ilgili olduğunu yazıyor.

Bu iddiaların ardından adli soruşturma başlatılmıştı.

Bu yılın başında Sarkozy'nin seçim kampanyasından sorumlu Claude Geant hakkında da resmi soruşturma başlatılmıştı.

Le Monde, iki şüphelinin 2007 öncesi Trablus'tan Paris'e iki milyon euro transfer edilip Sarkozy'nin ekibine verildiği iddialarıyla ilgili ifade verdiklerini yazdı.

Le Monde ayrıca, Libya'nın eski Maliye Bakanı Bechir Saleh'in, Kaddafi yönetiminde ülkesinin Sarkozy'ye finansal kaynak sağladığını teyit ettiğini aktardı.

Eski cumhurbaşkanı Sarkozy iddiaları yalanlıyordu.