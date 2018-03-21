Stephen Hawking'in külleri Newton'ın yanına gömülecek

Bilim adamı Stephen Hawking'in küllerinin İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Westminster Abbey'de fizikçi Isaac Newton'ın mezarının yanına gömüleceği açıklandı.

Hawking'in külleri aynı zamanda evrimle ilgili çalışmalarıyla bilinen ünlü biyolog Charles Darwin'in 1882'de gömüldüğü mezarının da yanı başında olacak.

Motor nöron hastalığı (ALS Amyotrofik Lateral Skleroz) olan Hawking, 14 Temmuz günü Cambridge'deki evinde 76 yaşında hayatını kaybetmişti.

Hawking'in ailesi gizli bir cenaze töreninin Cambridge'deki Great St Mary Kilisesi'nde düzenleneceğini söyledi.

Bu kilise, Hawking'in 50 yıldır öğretim üyesi olduğu Cambridge Üniversitesi'ne bağlı Gonville and Caius Koleji'ne çok yakın bulunuyor.

Westminster Abbey'deki törenin bu yılın sonuna doğru yapılacağı aktarıldı.

Image caption Gonville and Caius Koleji'nde Hawking'in anısına bayraklar öldüğü gün yarıya indirildi

'İnanan ya da inanmayanlar tarafından seviliyordu'

Babalarının cenaze düzenlemeleriyle ilgili bir açıklamada bulunan Hawking'in çocukları Lucy, Robert ve Tim, Hawking'in 50 yıldır Cambridge'de yaşaması ve çalışması dolayısıyla cenazesinin bir süre orada bulunacağını aktardı.

Çocukları, Hawking'in şehirde yaşayan, inanan ya da inanmayan birçok insan tarafından sevildiğini, bu yüzden klasik bir cenaze töreninin düzenleneceğini belirtti.

Telif hakkı Andrew Matthews/PA Image caption Westminster Abbey

Westminster Abbey'deki papazlar konseyinin başında bulunan Dr. John Hall ise Hawking'in kendisi gibi saygın bilim insanlarının yanına gömülmesinin çok uygun olduğunu söyledi.

Hall, Newton'ın buraya 1727'de, Darwin'in ise 1882'de hemen yanına gömüldüğünü hatırlattı:

"Bilim ve dinin, hayat ve evrene dair büyük gizemleri çözmek adına beraber çalışmasının hayati olduğuna inanıyoruz."