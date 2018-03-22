Facebook'taki kişisel verilerle siyasi tercihler nasıl manipüle ediliyor?

Facebook'un 50 milyon kullanıcı profilini usulsüz kullanmakla suçlanan Cambridge Analytica veri analiz şirketine ve verileri paylaştığı için Facebook'a tepkiler büyüyor. Şirketin, Facebook'u kullanarak Trump'ın başkan seçilmesine yardım ettiği iddiaları var. Peki Facebook verileri kullanarak seçimler nasıl manipüle ediliyor?

Cambridge Analytica, bir dijital pazarlama yöntemi olan 'mikro hedefleme' yapmakla suçlanıyorlar. Facebok yaşınız, cinsiyetiniz, kimlerle arkadaş olduğunuz kısaca hakkınızdaki bir çok özel bilgiye sahip.

Trump'ın Türkiye ile ilişkileri normalleştirme arzusunda olduğunu biliyor. Facebook hesabınızla giriş yaptığınız uygulamalar ve oyunlar da hangi Facebook içeriğini beğendiğinizi takip ederek sizin neredeyse en yakın arkadaşınızdan daha fazla bilgi sahibi oluyorlar. Eski siyasi kampanya reklamları yaş, etnik köken ve konuma göre hazırlanıyordu. Ancak yeni yazılımlar sayesinde danışmanlık şirketleri ilgi alanlarına göre size özgü mesajlar gönderebiliyorlar. Hangi müziği dinlediğiniz, hangi kitapları okuduğunuz, hangi filmleri izlediğinize, korku ve umut dolu mesajlara nasıl tepki verdiğinize bakılarak kişiliğiniz analiz ediliyor. İkna edilebilir biri misiniz yoksa değil misiniz buna bakıyorlar. Ve bunları göz önünde bulundularak ilginizi çekecek reklamlarla sizi hedef alıyorlar.

Facebook'u silme vakti geldi mi?

5 soruda Facebook verilerini 'usulsüz kullanmakla' suçlanan Cambridge Analytica