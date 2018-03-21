Zümran Ömür'e 'Yılın Girişimcisi' ödülü verildi

Köyünde ağırladığı konuklara Fransızca hitap ettiği cümleleri sosyal medyada en fazla paylaşılanlar arasına giren Zümran Ömür'e Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından "Yılın Girişimcisi" ödülü verildi.

Kars'ın Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı Zümran Ömür, ödülü İstanbul'da düzenlenen törende aldı.

280 kadın arasında ödüle layık görülen 5 kadından biri olan Ömür, "Kırsaldaki kadına böyle değer verilmesi beni çok mutlu etti" dedi.

Zümran Ömür, BBC Türkçe'ye de verdiği röportajda, "Fenomenlik bizim işimiz değil, biz köy kadınıyız"