Telif hakkı EPA Image caption Nicolas Sarkozy ve Muammer Kaddafi

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında 2007'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Libya'dan usulsüz mali kaynak aldığı iddiası üzerine resmi olarak soruşturma başlatıldı.

Sarkozy, Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin kendisine seçimler sırasında mali kaynak sağladığı iddialarıyla ilgili başka bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, 2 gün süren sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

Hakkında açılan resmi soruşturma kapsamında Sarkozy, kampanyasına yasadışı mali kaynak sağlamak, Libya kamu fonlarını zimmetine geçirmek ve pasif yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanacak.

63 yaşındaki Eski Fransa Cumhurbaşkanı, iddiaları yalanlıyor.

Sarkozy: Suçlamaların arkasında intikam arayışı var

Bu yılın başında Sarkozy'nin seçim kampanyasından sorumlu Claude Geant hakkında da resmi soruşturma başlatılmıştı.

Fransız Le Monde gazetesi, iki şüphelinin 2007 öncesi Trablus'tan Paris'e iki milyon euro transfer edilip Sarkozy'nin ekibine verildiği iddialarıyla ilgili ifade verdiklerini yazdı.

Telif hakkı AFP Image caption Ziad Takieddine Libya'dan gelen parayı Sarkozy'e götürdüğünü iddia ediyor.

Le Monde ayrıca, Libya'nın eski Maliye Bakanı Bechir Saleh'in, Kaddafi yönetiminde ülkesinin Sarkozy'ye finansal kaynak sağladığını teyit ettiğini aktardı.

Kaynaklar, Sarkozy hükümetinin eski bakanı ve yakın danışmanı Brice Hortefeux'nün de Salı günü polis tarafından soruşturulduğunu söyledi.

İddiaları, Fransız-Lübnanlı iş adamı Ziad Takieddine ve Kaddafi yönetiminden yetkililer ortaya atmıştı.

Sarkozy buna karşılık, Libya'dan gelen suçlamaların Kaddafi'yi deviren 2011'deki ayaklanmalar sırasında Fransız savaş uçaklarını bölgeye gönderme kararı nedeniyle kendisinden intikam alma amaçlı olduğunu öne sürüyor.