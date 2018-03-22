Sürücüsüz Uber aracının ölümlü kaza görüntüleri yayımlandı

ABD'nin Arizona eyaletinde Tempe Emniyet Müdürlüğü, Pazar günü Uber'e ait sürücüsüz bir otomobilin ilk kez bir yayanın ölümüne yol açtığı kazanın görüntülerini yayımladı.

Tempe kentinde meydana gelen kazada, Uber'in Volvo SC 90 model aracı sokakta karşıdan karşıya geçen bir Elaine Herzberg'e çarpmış, Herzberg hayatını kaybetmişti.

Kaza anında aracın direksiyonunda bir kişi otursa da otomobilin "otomotatik sürücü modda" olduğu görülüyor. Sürücünün yola değil elindeki muhtemelen cep telefonu olduğu düşünülen bir şeye baktığı anlaşılıyor.

Yetkililer Herzberg'in yaya geçidi dışında bir noktada karşıdan karşıya geçtiğini de belirtmişti.

Uber yetkilileri kazanın ardından polisle işbirliği içinde olduklarını ve yaşamını yitiren yayanın ailesine başsağlığı dileklerini ilettiklerini açıklamıştı.

Şirket tüm sürücüsüz araç testlerini durdurdu.

Daha önce de bir Tesla şoförü aracı otomatik sürücü moddayken geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirmiş ancak şoförün bazı güvenlik uyarılarını ihlal ettiği ortaya çıkmıştı.