Avusturya'da ekonomik kriz sırasında Yahudilerin ülkeden kovulmasını işleyen kurmaca film 94 yıl sonra Paris'teki bir bit pazarında bulundu.

Restore edilip yeniden yayımlanan 1924 yapımı film, kurmaca da olsa Yahudi düşmanlığının gelecekte hangi boyutlara ulaşacağını göstermesi açısından da oldukça önemli bir yapım.

Film çekildiği sırada Almanya'da Nazi Partisi yasaklı siyasi örgütler arasındaydı.

Daha sonra 6 milyon Yahudi'nin öldürülmesine giden sürecini partinin lideri Adolf Hitler ise o dönemde başarısız darbe girişmi nedeniyle hapisteydi.