AB ve 6 ülke, ABD'nin çelik ve alüminyuma ek gümrük vergilerinden muaf

Telif hakkı EPA

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), en azından kısa vadede Avrupa Birliği (AB) üyeleri ile 6 ülkenin yeni çelik ve alüminyum ithalat gümrük vergilerinden muaf tutacak.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer; Başkan Donald Trump'ın, daimi bir çözüm bulunması için görüşmeler devam ederken, AB üyelerinin yanı sıra Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Meksika ve Güney Kore'ye de ek gümrük vergilerinin geçici olarak durdurulması talimatı verdiğini söyledi.

Robert Lighthizer bu açıklamayı Senato'daki konuşmasında yaptı.

ABD Başkanı Trump'ın, ülkessinin ithal ettiği çelik ve alüminyuma yüzde 25 ek gümrük vergisi getiren düzenlemeyi, Kanada ve Meksika'yı muaf tutarak imzalaması AB'nin tepkisini çekmişti.

Trump, bu sektörlerde ABD'ye düşük maliyetli mal satan devletleri damping yapmakla suçluyordu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Washington'un çelik ve alüminyum ürünlerine getireceği ek gümrük verilerinden AB'nin muaf tutulması çağrısında bulunmuştu.

ABD'nin Cuma günü yürürlüğe girecek yeni düzenlemesi çelikte yüzde 25, alüminyumda yüzde 10 vergi artırımı öngörüyor.