Auschwitz kampındaki anıta işeyen İsrailli'ye para cezası

Telif hakkı Getty Images Image caption Auschwitz toplama kampı Nazi işgali sırasında Polonya'da inşa edildi.

Polonya'da Nazilerin kurduğu ve sonradan müzeye çevrilen Auschwitz Toplama Kampı'ndaki bir anıtın üzerine işerken yakalanan İsrailli, para cezasına mahkum edildi.

19 yaşındaki ismi açıklanmayan İsrailli adam, saatler süren sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Özür dileyen İsrailli, 1500 dolar para cezası ödemeyi kabul etti.

2. Dünya Savaşı sırasında Auschwitz'te çoğunluğu Yahudi olmak üzere 1 milyon 100 bin kişi öldürülmüştü.

Polonya yasalarına göre bir müze ya da tarihi olayların yaşandığı kamusal alanlara saygısızlık eden kişiler para ya da hapis cezasına çarptırılıyor.

Adamın işediği anıt, Auschwitz'teki 2 büyük tarihi krematoryumun kalıntıları arasında yer alıyor.

Geçen ay Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin Yahudi soykırımını yapanlar arasında Yahudilerin de bulunduğunu söylemesinden bu yana, benzer olaylar kamuoyuna yansıyor.

Açıklamanın ardından Polonya'nın İsrail Büyükelçiliği'nin kapısına gamalı haçlar çizilmiş, aynı dönemde yaşanan bir başka olayda 12 kişi Auschwitz önünde çırılçıplak soyunarak hakaret ettikleri gerekçesiyle ceza almışlardı.