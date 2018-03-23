200. doğum gününde doğduğu kent Trier'de Karl Marx figürlü trafik ışıkları

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Komünizmin fikir babalarından Alman düşünür ve iktisatçı Karl Marx'ın 200'üncü doğum günü, doğduğu şehir Trier'de trafik ışıklarıyla kutlanıyor.

Karl Marx'ın figürünün olduğu trafik ışıkları Pazartesi kullanılmaya başlandı.

Komünist Manifesto'nun yazarı filozof Marx, Almanya'nın batısındaki Trier kentinde 5 Mayıs 1818'de doğdu ve hayatının ilk 17 yılını burada geçirdi.

Belediye Başkanı Wolfram Leibe, "Trier, Marx için renklerini gösteriyor" dedi.

Alman Trier.de internet sitesi, Karl Marx'ın çocukluğunu geçirdiği evin ve müzesinin yakınlarına da önümüzdeki haftalarda bu trafik ışıklarından konulacağını duyurdu.

Çin'den Trier'e hediye: Marx heykeli

200'üncü doğum yıl dönümü nedeniyle Çin hükümetinin kente filozofun bronz heykelini hediye etmek istemesi kentte geçen yıl tartışma yaratmıştı.

Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada heykelin kabul edilmesi kararı çıkmış ancak bazı kesimler Marx'ı onurlandırmanın "20'inci yüzyılda komünist ideoloji altında çekilen acıları yok saymak" anlamına geleceği gerekçesiyle karara karşı çıkmıştı.

Heykel Mayıs ayında kaldırılacak.