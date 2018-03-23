Fransa'da silahlı saldırgan süpermarkettekileri rehin aldı
- 23 Mart 2018
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Fransa'da silahlı saldırgan bir süpermarketteki birkaç kişiyi rehin aldı.
Fransız medyası, ülkenin güneyindeki Trebes'te yaşanan olayda saldırganın süpermarkete girmeden önce koşu yapan bazı polislere ateş açıp yaraladığını bildirdi.
Olay yerine özel polis timlerinin yollandığı belirtildi.
Bir savcı, saldırganın IŞİD militanı olduğunu iddia ettiğini söyledi.