Fransa'da 'IŞİD'liyim' diyen saldırgan süpermarkettekileri rehin aldı: '2 ölü, 3 yaralı'

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Fransa'nın güneyindeki Trebes kasabasında IŞİD üyesi olduğunu söyleyen silahlı saldırgan, bir süpermarkette bulunanları rehin aldı. Reuters'a konuşan bir İçişleri Bakanlığı kaynağı olayda iki kişinin öldüğünü, biri ağır üç kişinin de yaralandığını açıkladı.

BFM Televizyonu, saldırganın, Paris saldırılarının baş zanlısı Salah Abdeslam'ın serbest bırakılmasını istediğini bildirdi.

BFM televizyonuna konuşan Trebes Belediye Başkanı Erik Menassi, saldırganın süpermarkette tekbir getirerek girip "Hepinizi öldüreceğim" diye bağırdığını belirtti.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe ise olayla ilgili olarak "Durum ciddi" ifadesini kullandı.

Olay yerine yüzlerce polis gönderilirken, bölge kordon altına alındı.

BFM'in, saldırganın serbest bırakılmasını istediğini bildirdiği Abdeslam geçen ay Belçika'da yoğun güvenlik önlemleri altında yargıç karşısına çıkmış, mahkemede sorulara yanıt vermeyi reddetmişti.

Polis memuruna saldırı

Öte yandan, Trebes yakınlarındaki Carcasonne'da da arkadaşlarıyla yaptığı koşudan dönen bir polis memuruna ateş açıldığı ve polis memurunun yaralandığı belirtildi.

İki olayın bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Fransa'da, Kasım 2015'te 130 kişinin öldüğü Paris saldırılarından sonra ilan edilen olağanüstü hal Ekim ayında kaldırılmıştı.

Fransa'daki büyük saldırılar

1 Ekim 2017 - IŞİD'in üstlendiği saldırıda iki kadın Marsilya'daki bir tren istasyonunda bıçaklanarak öldürüldü.

26 Temmuz 2016 - İki saldırgan Normandiya bölgesindeki Saint-Etienne-du-Rouvray'de bir kilisenin rahibinin boğazını kesti. Saldırganlar polis tarafından öldürüldü.

14 Temmuz 2016 - Nice kentinde büyük bir kamyon Bastille Günü kutlamaları sırasında sahildeki kalabalığın arasına daldı ve olayda 86 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı IŞİD üstlenirken, Tunus doğumlu saldırgan daha sonra polis tarafından vuruldu.

13 Haziran 2016 - Bir polis memuru ve ortağı, Paris'in batısındaki Magnaville'de bir cihatçı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. IŞİD üyesi olduğunu söyleyen saldırgan daha sonra polis tarafından öldürüldü.

13 Kasım 2015 - IŞİD militanları bomalar ve otomatif tüfeklerle Paris'te bir stad, kafeler ve Bataclan Konser Merkezini hedef aldı. Koordine saldırılarda 130 kişi ölürken, 350'den fazla kişi yaralandı.

7-9 Ocak 2015 - İki radikal İslamcı militan mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Paris'teki merkezini basıp, 17 kişiyi öldürdü. Bir başka militan da ertesi gün bir polisi öldürdükten sonra Paris'teki bir Yahudi süpermarketinde bulunanları rehin aldı. Saldırgan, polisin müdahalesinden önce dört rehine öldürdü. Diğer iki saldırgan da polis tarafından sıkıştırılıp, öldürüldü.