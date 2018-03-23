Elon Musk şirketlerinin Facebook sayfalarını sildi

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SpaceX ve Tesla gibi dev teknoloji şirketlerinin sahibi işadamı Elon Musk, şirketlerinin Facebook'taki resmi sayfalarını sildi.

Cambridge Analytica şirketinin 50 milyon kişiye ait bilgileri Facebook üzerinden ele geçirmekle suçlanmasının ardından #deletefacebook (Facebook'u sil) kampanyası ağırlık kazanmıştı.

Musk Twitter'daki takipçilerinin talebi üzerine, şirketlerinin Facebook sayfalarını dakikalar içinde sildi.

Musk SpaceX şirketinin Facebook'ta bir sayfası bulunduğunu bile bilmediğini ve yakında sileceğini söyledi. Musk "Yakında gidecek" dedi.

Bir başka takipçisi Musk'ın diğer bir şirketi Tesla'nın da Facebook sayfası olduğunu söyleyince "Kötü gözüküyor" yanıtını verdi. Her iki sayfa da bu paylaşımının ardından Facebook'tan kaldırıldı.

Sayfaların silinmeden önce 2,5 milyondan fazla takipçisi vardı.

Facebook, 2016'da 200 milyon dolardan fazla değere sahip yeni bir iletişim uydusunu SpaceX ile fırlatmak istemişti.

Ancak roket kalkışta patlamış ve uydu da yok olmuştu.

Musk ayrıca Facebook'un sahip olduğu Instagram'ı şimdilik kullanmaya devam edeceğini vurguladı.