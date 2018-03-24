Fransa'daki saldırıda gönüllü olarak kadın rehinenin yerine geçen polis öldü

Telif hakkı Fransa İçişleri Bakanlığı

Fransa'nın Trèbes kasabasındaki bir süpermarkete düzenlene baskında rehin alınanlardan birinin yerine gönüllü geçen ve baskının sona erdirilmesi için süpermarket içinden emniyet yetkililerine yardım eden 45 yaşındaki Fransız polisi Arnaud Beltrame kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beltrame'nin 'olağanüstü bir cesaret gösterdiğini ve bir kahraman olarak yaşamını yitirdiğini' söyledi.

Fransa'nın güneyinde 25 yaşındaki radikal İslamcı Redouane Lakdim girdiği süpermarkettekileri rehin almış ve 'IŞİD üyesi olduğunu' söylemişti. Lakdim'in açtığı ateşte üç kişi öldü. Lakdim de polisin düzenlediği operasyonda vurularak öldürüldü.

Fransa İçişleri Bakanı polis memuru Beltrame'nin ölümünü Twitter hesabından "Ülkesi için öldü. Fransa kahramanlığını, cesaretini ve fedakârlığını hiç unutmayacak" mesajıyla duyurdu.

Macron, önceki açıklamasında Beltrame'nin ağır yaralı olduğunu ve hastanede yaşam mücadelesi verdiğini söylemişti.

Polis marketteki bazı kişileri dışarı çıkarırken, polis memuru Beltrame de bir kadın rehineyle gönüllü olarak yer değiştirmeyi teklif edip markete girdi.

Beltrame, girerken telefonunu açık halde masaya bıraktı ve polisin içeride olanları duyup takip edebilmesini sağladı.

Telif hakkı Reuters Image caption Süpermarketin çevresi polis kordonuna alındı.

Macron'un 'İslami terör' ifadesini kullandığı olayda 2'si ağır 16 kişi yaralandı.

Lakdim'in baskın sırasında, Paris'te 130 kişinin öldüğü 15 Kasım 2015'teki saldırıların şüphelisi Salah Abdeslam'ın serbest bırakılması çağrısında bulunduğu bildirildi.

Süpermarketteki saldırıyla bağlantılı olarak Lakdim'in kız arkadaşı olduğu belirtilen bir kişi de gözaltına alındı.

Lakdim, otomobilini kaçırdığı kişiyi öldürüp Super-U adlı markete gitti. Markette "IŞİD askeriyim" diye bağırdığı belirtilen saldırgan, iki kişiyi öldürüp diğerlerini rehin aldı.

Beltrame'nin telefonundan içeriyi takip eden polis, silah sesleri gelmesi üzerine baskın düzenledi, saldırgan vurularak öldürülürken memur Beltrame de yaralandı.

Beltrame'nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği Cumartesi günü Ulusal Jandarma birlikleri tarafından duyuruldu.

Saldırgan Redouane Lakdim, 1992 Fas doğumlu Fransız vatandaşı. Redouane'ın, radikal örgütlerle ve Selefi hareketiyle bağlantıları nedeniyle Fransa istihbarat servislerinin de radarında olduğu bildiriliyor.

Lakdim 2011'de yasadışı silah bulundurmaktan ve 2015'te uyuşturucu kullanmaktan suçlu bulunmuştu.