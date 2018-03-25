Eski Katalan lider Carles Puigdemont Almanya'da gözaltına alındı

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İspanya'da yargılanmak üzere hakkında Avrupa çapında yakalama kararı çıkarılan eski Katalan lider Carles Puigdemont'un avukatı, müvekkilinin Almanya'da gözaltına alındığını açıkladı.

Avukat Jaume Alonso-Cuevillas, Puigdemont'un Cuma günü Finlandiya'dan ayrıldıktan sonra Danimarka üzerinden Almanya'ya giriş yaptığını söyledi.

Alonso-Cuevillas, müvekkilinin Almanya'da nerede tutulduğunu belirtmedi.

Puigdemont'un gözaltına alınacağı haberleri üzerine Belçika'ya dönmek için Finlandiya'dan ayrıldığı kaydediliyor.

İspanya'da bir hakim, Belçika'da kendi isteğiyle sürgünde yaşayan Katalan lider Carles Puigdemont hakkında "Avrupa çapında tutuklama emri" çıkartmıştı.

Puigdemont, İspanya'nın Katalonya bölgesinde tek taraflı bağımsızlık ilanıyla sonuçlanan referandumu organize ettiği gerekçesiyle devlete itaatsizlikle suçlanıyor.

Suçlu bulunması halinde hapis cezasıyla karşı karşıya.

Puigdemont: Adil yargılanmadıkça dönmeyeceğim

İspanya Yüksek Mahkemesi Cuma günü aralarından Puigdemont'un da olduğu 25 Katalan liderin isyan çıkarma, görevini kötüye kullanma ve devlete itaatsizlik suçlarından yargılanmaları gerektiğine hükmetmişti.

Mahkeme 5 Katalan liderin tutuklu yargılanmasına hükmetmişti. Bu kişiler arasında Katalonya'da yeni seçimlere aday olarak gösterilen Jordi Turull da var.

Katalan liderler hakkında tutuklama kararı çıkarılmasını Cuma gecesi protesto eden kalabalığa ise polis müdahale etmişti.

Barselona'da federal binalara yürümek isteyen göstericilere polisin coplu müdahalesinde 20'den fazla kişi yaralandı.

Katalan lider adil yargılanma garantisi olmadığı sürece İspanya'ya dönmeyeceğini söylemişti.

Bir ülke, AB çapındaki tutuklama emrini, "eğer iade sonucu şüphelinin insani haklarının zarar göreceğinden endişe ediyorsa" uygulamayabiliyor.