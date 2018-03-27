Kara tahtadan bilgisayar öğreten öğretmen: Çocuklar geri kalmasın

-Bu bilgisayar kasası ve bunlar da Microsoft Word ekranındaki özellikler.

-Bu bilgisayarın faresi, bilgisayar ekranında nesnelere tıklamak için kullanılıyor.

Bunların bir bilgisayar başında anlatıldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Ganalı öğretmen Richard Appiah Akoto, bunları kara tahtaya çiziyor. Word ekranını, bilgisayarın kasasınız, tüm düğmeleri...Renkli tebeşirlerle öğrencilerinin anlaması için gösteriyor.

Ama okulda bilgisayar yok.

O, okulun imkanlarını yani kara tahtayı kullanarak elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor.

Kara tahtada bilgisayar dersi fotoğrafları internette viral olunca Ganalı öğretmene destek mesajları yağdı.

Microsoft da Richard Appiah Akoto'ya bilgisayar gönderme sözü verdi. Akoto ders verdiği sınıfta BBC'ye konuştu.

Akoto, bilgisayarsız bilgisayar dersinin zor olduğunu vurguluyor ama şunu da ekliyor:

"Bilgisayar çağındayız, öğrencilerimini diğer şehirlerdeki öğrencleriden geri kalmasını istemiyorum".