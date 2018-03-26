Bloomberg: 'Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çin'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi'

Telif hakkı AFP

ABD merkezli haber ajansı Bloomberg, üç farklı kaynağa dayandırdığı haberinde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Çin'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Bu iddianın doğru çıkması halinde Kuzey Koreli lider, göreve geldiği 2011 yılından beri ilk yurt dışı gezisini gerçekleştirmiş olacak.

Aynı zamanda son zamanlarda ABD ve Çin arasındaki gerginliğin artması yüzünden bu iddia siyasi anlamda da büyük bir önem taşıyor.

Konunun hassasiyetinden ötürü kaynakların kimliğini açıklamayan Bloomberg, Kim'in ne kadar ülkede bulunacağının ya da kimlerle görüştüğünün detaylarının belli olmadığını belirtti.

Japonya haber ajansı Kyodo News, sınır şehri Dandong boyunca yolculuk yapan özel bir trenin Kim'i taşıyor olabileceğine dair bir haber yapmıştı.

Bu haberib ardından Çin'in başkenti Pekin'de Pazartesi günü üst düzey bir Kuzey Koreli liderin ülkeye seyahat gerçekleştirdiği iddiaları dile getirildi.

Japonya merkezli Nippon televizyon kanalı ise Pazartesi günü Pekin'e yanaşan bir trenin görüntülerini yayınlamış, bu trenin Kim Jong-un'un babası Kim Jong Il'in 2011'de ölmeden önce Çin'e gerçekleştirdiği seyahat sırasında kullandığı trene benzediği yorumu yapılmıştı.

'Trump ile fotoğrafından daha önemli'

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Raj Shah ise Pazartesi günü gerçekleştirdiği basın toplantısında ziyaretle ilgili iddiaları doğrulayamauacaklarını, bu iddiaların gerçek olup olmadığını bilmediklerini söyledi.

Bloomberg haberinde "ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin ticaret açığını düşürme amacının Kim'i nükleer silahlardan vazgeçirme çabasını zorlaştırdığı" yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, en son olarak Çin mallarına 50 milyar dolarlık bir gümrük vergisi getirdiğini açıklamıştı.

Trump aynı zamanda "Ticaret savaşları iyidir" yorumunda bulunmuştu.

Telif hakkı AFP

Trump, "Çok aptalca olan ticaret anlaşmaları ve politikaları" nedeniyle ABD'nin yıllık 800 milyar dolar bütçe açığı verdiğini söylemiş ve buna bir son verme sözü vermişti.

Çin ise ABD'nin kararına misilleme olarak ABD ürünlerine 3 milyar dolar vergi getirme planlarını açıkladı.

Trump ve Kim arasında gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeye değinen Californialı silahsızlanma uzmanı Melissa Hanham ise bu ziyaretin doğrulanması takdirinde Kim ve Trump'ın el sıkışacağı fotoğraftan daha büyük bir önem taşıyacağını söyledi.

Hanham, ziyarete dair iddiaları Çin'in sürecin dışında kalmama çabası olarak yorumladı.

Chatham House'dan eski İngiliz siyasetçi James Edward Hoare ise Kuzey Korelilerin ABD ile gerçekleştirecekleri toplantı konusunda tavsiye almak isteyebileceklerini belirtti.

Çin ve Kuzey Kore arasındaki ilişkiler, Çin'in Kuzey Kore'nin nükleer silahlanlanma çabalarına yönelik alınan uluslararası yaptırımlara uyması yüzünden son zamanlarda gerilemişti.