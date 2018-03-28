Facebook'un açıkladığı yeni gizlilik ayarlarını nasıl kullanabilirsiniz?

Kullanıcılara ait kişisel bilgilerin usulsüz biçimde kullanılmasını önlememekle suçlanan dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook yeni gizlilik ayarlarını devreye sokmaya hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, ayarlar bölümünün kullanıcılara daha fazla kontrol yetkisi vereceği ifade edildi ve gizlilik ayarlarının anlaşılabilir, açık ve kullanışlı olacağı vurgulandı.

Facebook Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erin Egan ile şirketin gizlilikten sorumlu direktörü Ashlie Beringer'in yazdığı blogda, "Bu güncellemelerin büyük kısmı zaten devam eden çalışmalardı. Ancak son günlerde yaşanan gelişmeler bu güncellemelerin öneminin altını çizmiş oldu" deniyor.

Peki Facebook'un kullanıma sunmaya hazırlandığı yeni özellikleri nasıl kullanabileceğiz?

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Kişisel verilerin indirilip silinmesi

Son bir haftada çok sayıda Facebook kullanıcısı, platformun sunucularındaki kişisel verilerini bilgisayarlarına indirdi. İndirilen dosyalarda yapılan telefon görüşmelerinin kayıtları ve SMS bilgileri dahi vardı.

Tek bir kullanıcının Facebook sunucularındaki veri deposu, 400.000 Word dokümanına kadar ulaşabiliyor.

Facebook 'Verilerinize ulaşın' adlı güncellemeyle kullanıcıların bu veri deposuna rahatça erişmesini sağlayacağını söylüyor.

Kullanıcılar Facebook'ta depolanan tüm verileri görebilecek ve bu verilerin hangisini tutup hangisini silmek istediklerine karar verebilecek.

Her bir beğeni, paylaşım ya da yorum dahi tek tek kullanıcı tarafından Facebook veri tabanından silinebilecek.

Ayarlar menüsü için tek ekran

Facebook'un ayarlar menüsü karmaşık bulunuyor. Pek çok kullanıcı için de neyin nerede olduğunu bulmanın kolay olmadığı ifade ediliyor.

Facebook'un cep telefonu uygulamasında ayarlar seçeneğinin altında 20 ayrı pencere bulunuyor. Ancak yayınlanacak güncellemeyle tüm ayarlar tek pencere altında toplanıp sadeleştirilecek ve daha anlaşılır hale getirilecek.

Gizlilik kısa yolları

Facebook artık kullanıcılarına tek bir menüde tüm gizlilik ayarlarını yönetme imkanı sunmayı da vaat ediyor.

Gizlilik ayarları için tasarlanan kısa yollar da sadeleştiriliyor ve kullanımı daha kolay hale getiriliyor.

Bu menüde kullanıcılar paylaşımlarının kimlere gideceğini, gönderdikleri arkadaşlık taleplerini ve diğer eylemlerini görebilecek. Eğer hoşunuza gitmeyen bir şey görürseniz bu kısa yol menüsündeyken o içeriğin silmeniz de sağlanacak.

Aynı kısa yol ekranı, güvenlik ayarlarının yönetilmesini de sağlayacak. İki adımlı kullanıcı girişi doğrulamasını isteyip istemediğinize de yine bu ekrandayken karar verebileceksiniz.

Facebook bu güncellemenin sadece bir başlangıç olduğunu söylüyor ve platformun kullanıcıların kişisel bilgileri konusunda daha şeffaf hale geleceğini savunuyor.