Porno yıldızı Stormy Daniels, Trump'ı ifadeye çağrılmasını istedi

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Porno yıldızı Stormy Daniels, ABD Başkanı'yla ilişki yaşadıkları iddiası konusunda Donald Trump'ın ifade vermesi talebiyle mahkemeye başvurdu.

Avukatı Michael Avenatti, Trump'ın Daniels'ın yaptığını iddia ettiği sessiz kalma anlaşması konusunda yeminli ifade vermesini istediklerini belirtti.

Avenatti, Trump'ın avukatı Michael Cohen'in de ifadesinin alınmasını istediklerini söyledi.

Daniels 2006'da, Trump'ın eşi Melania Trump ile evlenmesinden bir yıl sonra korunma olmadan cinsel ilişkiye girdiklerini savunuyor. Trump ise bu iddiayı reddediyor.

Daniels, Ekim 2016'da, başkanlık seçiminden hemen önce 130 bin dolar karşılığında, bu konuda sessiz kalması için bir anlaşma imzaladığını söylüyor.

Avukat Avenatti'nin California Bölge Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda, Trump ve avukatı Cohen'den her ikisi de iki saatten uzun olmamak üzere ifade almak istediğini belirtti.

Washington Post'un haberine göre Avenatti, ifadeleri Başkan Trump'ın sessiz kalma anlaşmasına onay verip vermediğini belirlemek için istiyor.

Mahkeme dışında alınan bu tanık ifadelerinde yalan söylendiği anlaşılırsa ceza verilebiliyor ve ifadeler mahkemede de kullanılabiliyor.

'Amerika'yı yeniden azdırmak'

Daniels, geçen Pazar günü de Trump'ın imzalamamış olması nedeniyle sessiz kalma anlaşmasının geçersiz olduğu iddiasıyla dava açmıştı.

Stormy Daniels, Trump'ın avukatı Cohen'i de yalan söylediğini iddia ettiği için mahkemeye verdi.

Trump iddiaları reddederken, avukatları sessiz kalma anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle Daniels'a 20 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Daniels bu arada, Trump'ın seçim kampanyasındaki "Making America Great Again-Amerika'yı yeniden Yüceltmek" sloganına atfen "Making America Horny Again- Amerika'yı Yeniden Azdırmak" adını verdiği striptiz şovu turnesini uzatmaya karar verdi.

Daniels Haziran'da başkent Washington'daki bir striptiz kulünde sahne alacak.