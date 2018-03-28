Tek bir patlıcan çalmakla suçlanan kişi 9 yıl sonra aklandı

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İtalya'da 2009 yılında sadece bir adet patlıcan çaldığı gerekçesiyle yargılanan kişi, yıllar süren hukuk mücadelesinin sonunda beraat etti.

Puglia bölgesindeki Carmiano kasabasında yaşayan 49 yaşındaki kişi, 9 yıl kadar önce bir tarladan patlıcan çalarken yakalandı. Özel mülk olan bir tarlaya giren adam yakalandığında üzerinde yalnızca bir adet patlıcan bulunsa da, hakkında yasal işlem başlatıldı.

Puglia bölgesinde yayımlanan yerel gazetelerin haberlerine göre, patlıcan çalmaya yeltendiği gerekçesiyle kendisini sanık sandalyesinde bulan adam maddi durumunun kötü olduğunu ve çocuklarının karnını doyurabilmek için bu yola başvurduğunu söyleyerek kendisini savundu. Ancak ilk mahkeme, adamı 5 ay hapis ve 500 euro para cezasına mahkum etti.

Karar temyizde 2 ay hapis ve 120 euro para cezasına indirildi. Sanığın geçmişte de benzer bir "suç" işlemesinin bu ceza kararlarında etkili olduğu belirtildi.

İtalyan yargı sisteminin nihai karar mercii olan Yargıtay ise, soruşturma ve davalarla geçen 9 yılın sonunda, bu alt mahkeme kararlarını bozdu. Yargıtay, adamın maddi durumunun göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayarak, "Sanığın söz konusu eylemi, ailesinin beslenme ihtiyacını gidermek için gerçekleştirdiğine şüphe yok" dedi.

Sanığın tek bir sebze çalmaya kalkışması ve tarladaki diğer ürünlere dokunmaması da, beraat kararına gerekçe oldu.

"Çalınan patlıcan bize 8000 euro'ya mal oldu"

Tek bir patlıcan için 9 yıl süren ve binlerce euro'ya mal olan yargı süreci İtalyan basınında eleştirilere neden oldu. Sanığın maddi gücü olmadığı gerekçesiyle devlet tarafından karşılanan avukat masraflarının vergi mükelleflerine 7000-8000 euro'ya mal olduğu belirtiliyor.

Corriere della Sera gazetesi "Çalınan patlıcan bize 8000 euro'ya mal oldu" başlığını attı.

Tiscali haber sitesi de "Bir sebze çalmaya girişimi nedeniyle yargılanan ve Yargıtay tarafından aklanan adamın vakası, hastalıklı yargı sistemimizin aynasıdır. Masrafları bizim paralarımızla karşılanan yargı süreci mahkemeyi meşgul etmiş ve daha az grotesk olan başka davaların görülmesini de yavaşlatmıştır" diye yazdı.