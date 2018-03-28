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Eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızına yönelik suikast girişiminin ardında olmakla suçlanan Rusya, İngiltere'ye destek için Rus diplomatları sınır dışı etme kararı alan Batı ülkelerine eylemlerini yeniden düşünmelerini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, 25'ten fazla ülkeye Londra'nın kendilerine sunduğu kanıtların güvenilir olup olmadığından da emin olmaları çağrısında bulundu.

Rus Dışişleri Bakanlığı da, Londra'dan "İngiliz istihbaratının olayın arkasında olmadığını kanıtlamalarını" istedi.

4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentinde Skripal ve kızının Rus yapımı sinir gazına maruz kalarak komaya girmesinin ardından, Batı ve Rusya arasındaki gerilim sürüyor.

'Zamanı geldiğinde misilleme yapılır'

İngiltere hükümeti olaydan sonra Rusya'dan yanıt istedi ama bu talebi gerçekleşmedi.

Başbakan Theresa May Rusya'yı olaya "alaycı, kibirli ve meydan okuyan" bir tutumla yaklaşmakla suçlarken, Kremlin her fırsatta iddiaları "saçma "olarak niteledi.

Telif hakkı EPA/ Yulia Skripal/Facebook Image caption Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın durumu ciddiyetini koruyor.

İki ülke arasındaki söz düellosu sürerken May, Avrupa ülkelerini dayanışmaya çağırdı.

Fransa, Almanya, ABD ve İngiltere yaptıkları ortak açıklamada, Rusya'nın suikast girişiminin arkasında bulunmasının "tek makul açıklama" olduğunu duyurdu. ABD ve Avrupa ülkeleri İngiltere'yi takiben Rusya'ya karşı yaptırımlarını açıkladı.

ABD, 60 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini söylerken, NATO, 7 Rus diplomatın akreditasyonunu iptal etti.

Çarşamba günü Rus Dışişleri Bakanlığı ise İngiliz casusların da olayla bağlantısı olabileceğini öne süren bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Koşulların bir analizini yaptığımızda İngiliz istihbaratının olayla ilgili olası bağlantısını düşünmemize neden oluyor. Rusya tarafında ikna edici kanıtlar sunulmazsa, bu olanları dev bir siyasi provokasyonun vatandaşlarımızın yaşamlarını hedef alan bir çabası olarak değerlendireceğiz."

İngiltere'nin ısrarına rağmen Rusya tavrından vazgeçmeyecek gibi görünüyor.

Peskov'un şu sözleri de, ilişkilerin bir süre daha gergin kalacağına işaret:

"Zamanı geldiğinde Moskova gerekli karşılığı verecektir."