Telif hakkı Reuters Image caption PAOK Başkanı Ivan Savvidis

Yunanistan'da, takımının AEK ile oynadığı karşılaşmada belinde silahla sahaya giren PAOK Başkanı Ivan Savvidis 3 yıl futboldan men edildi.

Ivan Savvidis 100 bin euro para cezasına da çarptırıldı.

PAOK kulübüne de ayrıca 63 bin euro ceza kesildi.

Olaylı maçta PAOK hükmen yenik sayılırken, 3 puan AEK'e verildi.

3 maçı seyircisiz oynayacak PAOK'un önümüzdeki sezon 2 puanı silinecek.

PAOK kulübü ise karara itiraz edeceğini açıkladı.

Telif hakkı AFP Image caption Ivan Savvidis

Gürcistan doğumlu olan ve geçmişte Rusya Parlamentosu'nda da görev yapan Ivan Savvidis, Yunanistan'ın en zengin kişilerinden biri.

Savvidis, 11 Mart'ta oynanan PAOK-AEK maçının 80. dakikasında ofsayt gerekçesiyle verilmeyen gol sonrası belinde silahla sahaya inmiş ve üzerine yürüdüğü hakemi tehdit etmişti.

Karşılaşmanın hakemi maçı tatil etmiş, Yunanistan'da tüm lig maçları askıya alınmıştı.

FIFA Yunanistan'ı gerekirse tüm uluslararası müsabakalardan men edeceğini açıklamış, Yunanistan hükümeti ise lig maçlarının hafta sonu yeniden başlayacağını duyurmuştu.