Telif hakkı Reuters Image caption Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy

Hakkında resmi soruşturma başlatılan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, "yolsuzluk" ve "görevi suistimal" suçlarından yargılanacak.

63 yaşındaki Nicolas Sarkozy'nin, 2007'deki seçim kampanyası için yasadışı finansman sağlayıp sağlamadığını inceleyen yargıçların kararını etkilemeye çalıştığı iddia ediliyor.

Suçlamalar, 2014 yılında kaydedilen Sarkozy'nin bazı telefon konuşmalarına dayandırılıyor.

İlk olarak Fransız Le Monde gazetesinin duyurduğu haber daha sonra savcılık kaynakları tarafından da doğrulandı.

Sarkozy'nin yanı sıra, eski Fransa liderinin avukatının ve yargıç Gilbert Azibert'in de yargılanmaları bekleniyor.

Üç isim de haklarındaki suçlamaları reddediyor.

Avukatları, Sarkozy'nin karara itiraz edeceğini açıkladı.

Telif hakkı EPA Image caption Nicolas Sarkozy ve Muammer Kaddafi

Diğer suçlamalar

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'e yönelik suçlamalar "yolsuzluk" ve "görevi suistimal" ile sınırlı değil.

Nicolas Sarkozy'nin, 2007'de kazandığı cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den kampanyası için maddi yardım aldığı, 2012'de kaybettiği seçim öncesi de yasaları ihlal ederek kampanyası için belirlenenden fazla harcama yaptığı öne sürülüyor.

Sarkozy bu suçlamaları da reddediyor.