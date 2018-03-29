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Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aralarında SDG (Suriye Demokratik Güçleri) temsilcisinin de bulunduğu, Suriyeli Kürtlerin heyetiyle Elysée Sarayı'nda görüştü.

Görüşme ardından saraydan yapılan açıklamada Fransa'nın Türkiye ile SDG arasında arabuluculuk yapmak istediği belirtildi.

Reuters haber ajansına konuşan Kürt yetkililer ise Fransa'nın SDG'yi desteklemek için Menbiç'e asker göndermeyi vadettiğini söyledi.

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