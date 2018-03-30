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İngiliz Financial Times gazetesi, Başakşehir futbol kulübü hakkında yayımladığı geniş haberde, kulübü çevreleyen siyasi atmosfere dikkat çekti.

Gazetenin Türkiye temsilcisi Laura Pitel tarafından kaleme alan haberde, kulüp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyenlerin "hükümet yanlısı bir kulüp" kurma yönündeki en başarılı girişimi olarak tanıtılıyor.

Erdoğan'ın 15 yıllık iktidarında, medyayı dize getirdiği, katı bir laiklikle işleyen devletteki din etkisini, verdiği destekle artırdığı, zengin muhafazakar işadamlarından oluşan yeni bir elit yarattığı, Başakşehir'in ise tüm bunların spor alanındaki örneği olduğu ifade ediliyor.

Haberde daha önce İstanbul belediyesi tarafından yönetilen takımın AKP ile yakın bağlantısı olan kişilerce satın alındığı ve yönetilmeye başlandığı belirtiliyor.

Habere deneç veren spor yazarı Bağış Erten, "Başakşehir ile birlikte hükümet ilk kez bir futbol başarı hikayesi yazmayı başarabildi" diyor.

Financial Times'daki Başakşehir yazısı şöyle devam ediyor:

"4 yıl sonra kulüp Türkiye Süper Ligi'nin ikincilik koltuğuna yerleşmiş durumda ve 'Üç Büyükler' ile şampiyonluk mücadelesi veriyor.

"Eski bir yarı-profesyonel futbolcu olan Erdoğan, Türkiye'de milyonların takıntılı olduğu futbolun öneminin farkında. Geçmişte 'Üç Büyükler'in taraftarı ile arasında sıkıntılar oldu. 2013 yılındaki protestolarda taraftar grupları kilit rol oynadılar."

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'Erdoğan'ın burada etkili olmak istemesi şaşırtıcı değil'

Gazeteye konuşan isimlerden Bilkent Üniversitesi'nden Berk Esen, "Popülist liderler, geniş kitlelere ulaşabilecekleri her sektörü kontrol altına almaya çalışmışlardır. Futbol Türkiye'de en popüler spor olduğu için, AKP'nin ve Erdoğan'ın burada etkili olmak istemesi şaşırtıcı değil" diyor.

Haberde Başakşehir'in stadyumunda bulunan seyirci koltuklarının iktidar partisinin renklerinde olmasına da dikkat çekiliyor:

"Maç öncesi gerçekleşen askeri içerikli gösteriler, Osmanlı askeri kılığındaki maskotlar, ülkenin Suriye'deki askeri operasyonları ile birlikte içine girdiği milliyetçi dalganın yansıması.

"Kulübün başkanı Göksel Gümüşdağ, hükümetle yakın bağlantıları olduğu iddialarını "saçma" olarak tanımlıyor. Ama o bir AKP'li yerel yetkili ve Erdoğan ile de eş yönünden akraba. Edoğan, Başakşehir stadyumunun 2014 yılında açılışında kulübün turuncu formasını giydi. Kulübün ana sponsporları da iktidar partisine yakın olan şirketler.

"Eleştirenler, kulübün başarısının arkasında bu siyasi desteğin olduğunu söylüyor.

"Ama artan başarıya karşın, takım ancak yarı dolu bir stadyumda maçlarını oynuyor. Ortalama seyirci sayısı 5 bin 500.

"Bu fubol projesi, Erdoğan'ın tüm toplumu baştan aşağıya şekillendirme isteğinin seviyesini gösteren bir örnek görevi de görüyor. Türkiye'de taraftarlık geleneksel olarak nesilden nesile geçiyor ve bu böylece değişebilecek bir şey değil. Bu az bulunan ve 'gerçek' bir Başakşehir taraftarı olan Burak ismindeki öğrencinin, futbola yeni ilgi duymaya başlamasını ve ailesinde futbol taraftarı bulunmamasını da açıklıyor.