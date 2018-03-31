Belçika Prensi'nin maaşına 46 bin euro kesinti

Telif hakkı AFP/Getty Images Image caption Parlamento Prens Laurent'in ödeneğinde 46 bin euroluk kesintiye gitmeye karar verdi.

Belçika Prensi Laurent'in maaşı, hükümetten izin almadan Çin Büyükelçiliği'ndeki bir davete katıldığı için yüzde 15'lik kesintiye uğradı. Prensin 307 bin euroluk yıllık maaşından 46 bin euro kesildi.

Başbakan Charles Michel'in talebiyle gündeme gelen kesinti kararı, federal parlamentoda yapılan oylamayla alındı.

Başbakan Michel daha önce Prens Laurent'i Dışişleri Bakanlığı'nın onayını almadan, herhangi bir diplomatik etkinliğe katılmaması için uyarmıştı. Ancak Prens bu uyarı karşın, Çin Büyükelçiliği'ndeik davete, donanma üniformasıyla katıldı ve davetteki bir fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

Prens kendisini nasıl savundu?

Belçika Kralı Philippe'in küçük kardeşi olan Prens Laurent, parlamentodaki oylamadan önce yazdığı uzun ve duygusal mektupta, bir kraliyet ailesi üyesi olarak hayatını çalışarak kazanamayacağını vurguladı.

Oylamayı "hayatımın yargılaması" diye niteleyen Prens, oylamanın aleyhine sonuçlanması halinde "hakkında ciddi önyargılar oluşacağını" söyledi.

Prens "Siyasetteki ve medyadaki bazı akımlar nedeniyle tartışılan ödeneğimdeki kesinti bir hayatın, büyük ölçüde geride bıraktığım hayatımın" bedeli dedi.

Telif hakkı AFP/Getty Images Image caption 54 yaşındaki Prens, Belçika Kralı Phillippe'in küçük kardeşi.

54 yaşındaki prens ayrıca, kraliyet ailesinin mali özgürlüğüne kavuşma girişimlerini engellediğini savundu.

Prens "Evlenmek için bile için almak zorundaydım ve bugün dahi serveti ve unvanı olmayan sevdiğim kadınla evlendiğim için bedel ödüyorum" dedi.

Prensin bu savunmasına karşın milletvekilleri 23'e karşı 93 oyla prensin ödeneğini kesti.

Oylama, prensin ödeneğinde 46 bin euroluk kesinti anlamına geliyor.

Prensin Laurent kimdir?

Prens Laurent daha önce de tartışmalara konu olmuştu ve Belçika'da "Lanetli Prens" diye anılıyordu.

Prens daha önce birkaç kez aşırı hız yapmaktan ceza aldı ve Çin Büyükelçiliği'ndeki etkinliğe gayrıresmi katılımı bu tür olayların ilki değildi.

Daha önce devrik Libya lideri Muammer Kaddafi'yle Libya'da görüşmeler yapmış ve 2011'de Belçika'nın eski sömürgesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne izinsiz bir ziyarette bulunmuştu.

AFP Haber Ajansı bütün bunlara karşın Prens Laurent'in "sevilen ve biraz da garip bir kişilik" olduğunu söyledi.

Hayvanlara olan sevgisiyle tanınan Prens daha önce "bir ahtapot ya da sinekle" konuşmayı dilediğini belirtmişti.