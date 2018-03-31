Tesla marka araç ölümlü kazada otopilottaydı

Telif hakkı Reuters Image caption Aracın sürücüsü kazada hayatını kaybetti.

Elektrikli araç üreticisi Tesla, California'da ölümlü bir kazaya karışan araçlarının otopilot modunda olduğunu açıkladı. Açıklama, sürücüsüz araç teknolojisi konusundaki kaygıları arttırdı.

23 Mart'taki kazada Tesla'nın Model X aracı yol kenarındaki bariyerlere çarpıp, alev almıştı.

Şirket hayatını kaybeden 38 yaşındaki sürücünün kazadan saniyeler önce aracı otopilot moduna geçirdiğini açıkladı. Ancak sistemin beton bariyeri algılayıp algılamadığı konusunda bir açıklama yapılmadı.

Şirketin internet sitesinde yer alan açıklamada "Sürücü, kazadan önce kontrolü alması gerektiğine yönelik sesli ve görsel uyarılar aldı. Beton bariyere çarpmadan önce, beş saniye ve 150 metre boyunca beton bariyeri görebilirdi ancak herhangi bir şey yapmadı" denildi.

Tesla'nın araçlarındaki otopilot sistemi fren yapabiliyor, hızlanabiliyor ve belli koşullar altında direksiyon hakimiyetini alabiliyor.

2016'da Fllorida'da Tesla araç kullanan bir sürücü yoluna çıkan kamyonu tespit edemeyince yaşanan kazada ölmüştü.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Sürücüsüz Uber aracının ölümlü kaza görüntüleri yayımlandı

Bu kazanın ardından araçlarda yeni güvenlik önlemleri alınmış ve sürücü direksiyona uzun süre dokunmadığında otopilot modunun kapanması ve aracın durması gibi özelliklere yer verilmşiti.

Geçtiğimiz günlerde de Uber şirketine ait bir sürücüsüz araz yoldan geçen bir kadına çarpıp, öldürmüştü.

Şirket kazanın ardından, Kuzey Amerika'daki sürücüsüz araç denemelerine son vermişti.