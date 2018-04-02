Telif hakkı AFP Image caption Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkeleri, Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal'e, 4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentinde sinir gazıyla düzenlenen saldırı sonrası kendileriyle "çocuk oyunları" oynamakla suçladı. Lavrov, "Biz çocukken, kavgayı kim başlattıysa o bitirmeli' derdik" diye konuştu.

Moskova'da gazetecilere konuşan Sergey Lavrov, Sergey Skripal'in zehirlenmesinin İngiliz hükümetinin çıkarları için de uygun olabileceğini söyledi.

Lavrov, "Bu, seçmenine Brexit koşulları konusunda verdiği vaatleri yerine getiremeyerek kendisini rahatsız edici bir konumda bulan İngiliz hükümetinin de işine gelebilir." dedi.

Rus bakan ayrıca yaşanılan süreçte İngiltere ve ABD'nin görgü kurallarına da uymadıklarını belirtti.

"Birçok kişi mevcut durumun Soğuk Savaş'tan daha kötü olduğunu, çünkü o zaman bazı kurallar olduğunu, bazı görgü kurallarına uygun hareket edildiğini söylüyor" diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi ise bence görünen o ki Batılı ortaklarımız, başta İngiltere, daha sonra da ABD ve kör bir şekilde onların izinden giden ülkeler tüm bu görgü kurallarını bir yana bıraktı. Düpedüz yalan söylüyorlar ve kasten yanlış bilgi veriyorlar. Bence biz tüm bunlara soğukkanlı bir şekilde yanıt veriyoruz."

Rusya Dışişleri Bakanı ayrıca gerginliğin azalmasının da tamamen Batılı ülkelerin tavrına bağlı olduğunu vurguladı.

Kremlin son olarak İngiltere'nin talebi üzerine devreye giren Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne de, yanıtlanması talebiyle bazı sorular da yöneltti.

Şu ana kadar 29 ülke, bazı Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldı.

Rusya ise Cuma günü, İngiltere'ye destek veren 23 ülkeden 59 diplomatı sınır dışı edeceğini açıklamıştı.

Bu ülkeler; Almanya, Arnavutluk, Avustralya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, Hırvatistan, İsveç, İrlanda, İspanya, İtalya, Kanada, Letonya, Litvanya, Makedonya, Moldova, Norveç, Polonya, Romanya ve Ukrayna.

Rusya ayrıca 4 ülkeye (Belçika, Macaristan, Gürcistan ve Karadağ) karşı da benzer bir adım atma hakkını saklı tuttuğunu bildirmişti. Rusya daha önce İngiltere ve ABD'den de bazı diplomatları sınır dışı edeceğini açıklamıştı.

Rusya suçlamaları reddediyor

İngiltere, sinir gazı saldırısının arkasında Rusya'nın olduğunu vurguluyor.

Rusya ise İngiltere'nin suçlamalarını reddediyor.

Telif hakkı EPA/YULIA SKRIPAL/FACEBOOK Image caption Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal

Saldırıya maruz kalanlardan 66 yaşındaki Sergey Skripal hala yoğun bakımda.

33 yaşındaki Yulia Skripal'ın sağlık durumunun ise iyiye gittiği açıklandı.

Saldırı sonrası Batı ülkelerinde görevli 150'ye yakın Rus diplomat sınır dışı edilmişti.

Rusya ise önce İngiltere'ye yönelik karşı bazı yaptırım kararları almış daha sonra da ABD'ye misilleme olarak 60 Amerikalı diplomatın sınır dışı edileceklerini ve St.Petersburg kentindeki Amerikan Konsolosluğu'nun kapatılacağını açıklamıştı.